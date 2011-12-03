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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

در کرمانشاه/

یارانه ها هنوز به حساب سرپرستان خانوار واریز نشده است

یارانه ها هنوز به حساب سرپرستان خانوار واریز نشده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دوازدهم آذرماه فرارسید و برخلاف انتظار مردم کرمانشاه تاکنون هیچگونه یارانه ای به حساب سرپرستان خانوارها واریز نشده و این در حالی است که برخی مدیران بانکی واریز مبلغ یارانه ها را به امشب موکول کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دولت هفته دوم هر ماه موعد پرداخت یارانه ها به حساب مردم تعیین شده است و بر اساس روال این چند ماه مردم می توانستند دوازدهم هر ماه مبلغ یارانه خود را دریافت کنند.

مردم کرمانشاه که حساب ویژه ای بر روی مبالغ یارانه باز کرده اند صبح امروز در مراجعه به شعب بانکها و خودپردازها دست خالی برگشتند.

بسیاری از مردم شهر کرمانشاه با مراجعه حضوری به شعب بانکها، دلیل واریز نشدن یارانه ها را می پرسند که مدیران و کارکنان بانکها از دلیل این تاخیر اظهار بی اطلاعی می کنند.

خبرنگار مهر دلیل واریز نشدن مبلغ یارانه ها تا این لحظه را از برخی مدیران بانکی جویا شد که بعضی مسئولان از زمان دقیق واریز یارانه ها اظهار بی اطلاعی می کنند و برخی دیگر، زمان این پرداخت را امشب عنوان کرده اند.

کد مطلب 1475573

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