کرمی راد در گفتگو با مهر: آمریکا و انگلیس شمشیر را از رو بسته اند/ وزارت خارجه تحرکات سفرای خارجی را مدیریت کند

محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تبلیغات رسانه های انگلیسی و غربی در محکوم کردن تجمع دانشجویان مقابل سفارت انگلیس و درخواست آنها از سایر کشورهای غربی برای همراهی با انگلیس اظهار داشت: آمریکا و انگلیس و لابی صهیونیستی با این اقدامات اخیر خود نشان دادند در یک جنگ دیپلماتیک مستقیم علیه ایران وارد شده اند.

وی در ادامه افزود: جنایات انگلیس و آمریکا در برخورد با ایران بویژه در تحریم ها ، تهدیدها و دست داشتن در ترور دانشمندان نشان می دهد این کشورها شمشیر را از رو بسته اند.



کرمی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی ولو با تاخیر کاهش روابط را با انگلیس به تصویب رساند گفت: با این مصوبه و اخراج سفیر انگلیس از کشورمان باز هم شاهدیم انگلیسی ها و حکام آنها رجزخوانی های بیشتر کرده و تهدید می کنند که سایر کشورها را بر علیه همراه خود خواهند کرد.



عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر خار چشم غربی ها و نقطه امید مسلمانان در کشورهای اسلامی شده است تصریح کرد: شعارهای انقلاب اسلامی ایران امروز در کشورهای مسلمان منطقه طنین انداز شده است و چون ایران جلوی منافع غرب در منطقه را گرفته به همین خاطر غربی ها دشمنی خود با جمهوری اسلامی ایران را آشکار کرده اند.



وی در ادامه بیان داشت: حرکت دانشجویان و تجمع مقابل سفارت انگلیس که به همراهی مردم بود مشت محکمی بر دهان آمریکا و انگلیس بود.



کرمی راد اقدمات رسانه های غربی و جوسازی های آنها علیه کشورمان را حرکتی از پیش طراحی شده برای بهره برداری تبلیغاتی و استفاده از یک فرصت علیه کشورمان خواند.



وی افزود: ما نگران پیامدهای این اقدامات نیستیم. مجلس یک طرح برای کاهش روابط ایران و انگلیس تصویب کرد و ما شاهد بودیم با این اقدام، انگلیسی ها از هر کاری که از دستشان بر می آمد علیه جمهوری اسلامی ایران کوتاهی نکردند.



عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه باغ قلهک مالکیت ایرانی دارد ، در خصوص اقدام اخیر سفرای کشورهای غربی برای بازدید از باغ قلهک و سفارتخانه انگلیس گفت: وزارت امورخارجه موظف است به این سفرا تذکر داده و به نوعی اقدامات آنها را مدیریت کند تا این گونه اقدامات باعث سوءاستفاده کشورهای غربی نشود.



کرمی راد در پایان اقدام انگلیس در اخراج کارکنان سفارت ایران در انگلیس را اقدامی منفعلانه و شتابزده خواند و افزود: مردم و تشکل های دانشجویی با استقبال از کارکنان سفارت ایران در انگلیس پاسخ کوبنده ای به اقدام اخیر دولت انگلیس خواهد داد.



