مرتضی کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت این مسابقه حساس اظهار داشت: بازی بسیار سختی در پیش داریم و با توجه به موقعیت فعلی در جدول ردهبندی هر دو تیم مطمئنا برای کسب پیروزی و سه امتیاز به میدان میآیند اما ما میزبانیم باید از شرایط میزبانی به خوبی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: تیم ما بعد از بازی هفته چهاردهم با نفت تهران به خوبی تمرین کرده است و از وضعیت بسیار خوبی برخورداریم و امیدوارم بتوانیم با ارائه بازی خوب و هماهنگ به خواسته خود که کسب سه امتیاز است دست یابیم.
کاپیتان تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: در چند بازی گذشته اشتباهاتی در خط دفاعی داشتیم که منجر به باز شدن دروازه ما و در نتیجه از دست رفتن تمامی تلاشهایمان برای کسب پیروزی برابر تیمهای استقلال و نفت تهران شد اما در این مسابقه سعی میکنم هماهنگ تر باشیم.
وی افزود: در روزهای گذشته بر اساس اطلاعاتی که به وسیله تماشای بازیهای قبلی از تیم فوتبال داماش گیلان به دست آوردهایم، به خوبی از وضعیت این تیم آگاهی داریم و امیدواریم بتوانیم هم کمتر اشتباه کنیم و هم اینکه از موقعیتهای خود خوب استفاده کنیم.
کاشی تاکید کرد: این بازی در قم و در حضور هواداران ما برگزار میشود و باید به شکلی بازی کنیم که در پایان نتیجه مسابقه و سه امتیاز بازی از آن ما شود، ضمن اینکه این را هم فراموش نکردهایم که حریف با داشتن بازیکنان ملی پوش و چهره مطرح همچون مهدوی کیا تیم مدعی و خوبی است.
وی ابراز داشت: حضور چندین بازیکن ملی پوش و صاحب نام فوتبال کشورمان در ترکیب تیم فوتبال داماش گیلان شاید برای آنها نقطه قوت باشد اما قطعا در تیم ما نیز بازیکنانی سرشناس و توانمند حضور دارند که میتوانیم با این ظرفیت بالا از حریف قدر خود سه امتیاز را بگیریم.
کاپیتان تیم فوتبال صبای قم یادآور شد: هم ما و هم تیم فوتبال داماش گیلان در دو بازی قبل خود امتیاز از دست دادهایم و اینکه هر دو تیم در شرایطی حساس از نظر رده بندی در جدول لیگ برتر قرار دارند، بنابراین بازی حساس است.
وی عنوان کرد: مسابقه امروز بسیار حساس است و تیمی که بتواند سه امتیاز بازی را به دست آورد، این شانس را دارد که به جمع تیمهای بالای جدول ردهبندی صعود کند بنابراین امیدوارم با تلاشی که انجام میدهیم، تیم پیروز مسابقه باشیم.
کاشی با تاکید بر اینکه برای کسب نتیجه مطلوب مقابل داماش گیلان به میدان میرویم، بیان داشت: صبای قم در خانه امتیازهای ارزشمندی را به دست آورده و قطعا برای دست یابی به حداکثر امتیاز این بازی به میدان میرود.
دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و داماش گیلان از هفته پانزدهم نیم فصل نخست یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیجفارس از ساعت 15:15 دقیقه امروز به قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: کاپیتان تیم فوتبال صبای قم گفت: هم خوب تمرین کردهایم و هم اینکه نقاط ضعف و قوت تیم فوتبال داماش گیلان را میشناسیم و به همین خاطر برای کسب پیروزی شرایط خوبی داریم.
مرتضی کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت این مسابقه حساس اظهار داشت: بازی بسیار سختی در پیش داریم و با توجه به موقعیت فعلی در جدول ردهبندی هر دو تیم مطمئنا برای کسب پیروزی و سه امتیاز به میدان میآیند اما ما میزبانیم باید از شرایط میزبانی به خوبی استفاده کنیم.
نظر شما