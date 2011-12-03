معابر غیراستاندارد معلولان را محدود می کند/ روند کند مناسب سازی در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از معلولان با توجه به شرایط بسیار خوب روحی خود همچنین فعالیتهایی که از سوی سازمان بهزیستی برای توانمند سازی آنها انجام می شود، شوق زیادی برای حضور در اجتماع دارند و با شرایط فعلی جامعه شاید تعداد معلولان منزوی که نقص عضو را برای خود مشکلی غیرقابل تحمل می دادند، بسیار محدود است.

با این وجود با نگاهی به اطراف می توان به راحتی دریافت که علاوه بر روحیات معلولان و خانواده های آنها، بسیاری از عوامل دیگر در اجتماعی شدن یا نشدن معلولان تاثیرگذارند.

از نحوه برخوردهای مردم که گاهی بی توجهی کامل و گاهی ترحم بیش از حد را پیشه خود می کنند و در این زمینه افراط و تفریط می ورزند که بگذریم، شرایط موجود در اجتماع و شهر تا حد بسیار زیادی در نحوه فعالیت معلولان تاثیرگذار است.

عدم مناسب سازی فضاهای شهری بیشتر از معلولیت برای معلولان آزاردهنده است

عدم مناسب سازی فضاهای شهری به ویژه فضاهای عمومی در اغلب موارد بیشتر از معلولیت برای شخص معلول آزار دهنده است.

وضعیت استان یزد در زمینه مناسب سازی معابر چندان مطلوب نیست و شاید تنها بین 25 تا 30 درصد معابر عمومی یزد مناسب سازی شده اند و بقیه نیاز به توجه جدی دارند.

تنها 25 تا 30 درصد فضاهای شهری یزد مناسب سازی شده اند

معاون توانبخشی بهزیستی استان یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع 9 هزار و 200 مکان نیازمند به مناسب سازی در استان یزد، 230 فضا و معبر مورد بررسی قرار گرفتند که تنها 25 تا 30 درصد این معابر برای استفاده معلولان و افراد سالمند مناسب سازی شده اند.

ناصر صباغ زادگان عنوان کرد: فضاهای مناسب سازی شده باید دارای آیتم های ویژه ای باشند که بسیاری از آیتم ها به رغم مناسب سازی های به ظاهر صورت گرفته، هنوز هم استاندارد و قابل استفاده برای معلولان نیست.

وی ادامه داد: به رغم آنکه شهرداری یزد و شهرداری های سایر نقاط استان اقدامات خوبی در راستای مناسب سازی انجام داده اند اما این اقدامات هنوز کافی نیست و برای رفع محدودیت از فعالیتهای اجتماعی معلولان لازم فضاهای مختلف شهری مناسب سازی شوند.

صباغ زادگان یادآور شد: شهرداری ها تاکنون در زمینه مناسب سازی پارکها، پیاده روها و ... اقدام کرده اند اما هنوز برای مناسب سازی پارکها، پل های عابر پیاده، عابربانکها و ... باید اقدامات گسترده ای انجام شود.

نیاز به مناسب سازی فضاهای شهری با همکاری همه نهادها به دبیری بهزیستی

وی تاکید کرد: همه دستگاه ها با دبیری سازمان بهزیستی استان یزد باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند تا با همکاری آنها امکان حضور معلولان در سطح جامعه فراهم شود.

معلولان علاوه بر بحث عدم مناسب سازی معابر شهری از مشکلات عدیده دیگری در رنج هستند که شاید برشمردن آنها از حوصله حتی چند گزارش خارج باشد.

یکی از دیگر مشکلاتی که معلولان جامعه با آن دست و پنجه نرم می کنند، بحث اشتغال و مسکن آنهاست.

این قشر با مشکلات بسیاری در این زمینه دست و پنجه نرم می کنند و تنگناهای قانونی سبب شده مصوبات تعیین شده در زمینه مسکن و اشتغال معلولان به مرحله اجرا درنیاید.

بر اساس قانون سه درصد از ردیفهای استخدامی ادارات باید به معلولان اختصاص داده شود اما چند مشکل بر سر راه اجرای این قانون است.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان یزد در این زمینه نیز به خبرنگار مهر گفت: سهمیه استخدامی ددستگاه ها به شدت کاهش یافته یافته است.

حق معلولان در زمینه اشتغال و مسکن پایمال شده است

ناصر صباغ زادگان اعلام کرد: لحاظ کردن سه درصد برای برخی سهمیه ها امکانپذیر نیست و در بسیاری از موارد حق معلولان پایمال می شود.

وی افزود: این مصوبه باید در مجلس به شکلی تعدیل شود که همه ردیفهای استخدامی و قرارداری مدنظر قرار گیرد.

صباغ زادگان ادامه داد: البته سازمان بهزیستی نیز در این زمینه حمایتهایی از کارفرمایان دارد از جمله اینکه حق بیمه معلولانی که توسط کارفرمایان به کار گمارده شوند، از سوی بهزیستی پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: این حق بیمه شامل حق کارفرمایی است که بهزیستی پرداخت آن را متقبل شده است.

حمایتهای بهزیستی از کارآفرینانی که معلولان را استخدام می کنند

صباغ زادگان همچنین بیان داشت: در حوزه توانبخشی نیز به مراکز توانبخشی که نیروهای خود را از میان معلولان جذب کنند، حق بیمه کارفرما پرداخت می شود.

امروز که روز جهانی معولان نامگذاری شده شاید فرصت مناسبی برای طرح مشکلات مددجویان بهزیستی است اما مسئولان بهزیستی در مورد گلایه همیشگی مردم از خدمات بهزیستی اعلام می کنند که بهزیستی نیز به دلیل شرایط خاص خود گرچه متولی حمایت از معلولان است اما با مشکلاتی نیز در این زمینه روبروست و برخی مسئولان اعلام کرده اند که رفع همه مشکلات مددجویان در توان بهزیستی نیست.

استان یزد 40 هزار معلول دارد که نیمی از آنها زیرپوشش بهزیستی هستند

استان یزد هم اکنون بین 40 تا 42 هزار نفر جمعیت معلول دارد که 21 هزار نفر از این تعداد در بهزیستی پرونده دارد و زیر پوشش خدمات این سازمان هستند.

10 هزار و 200 نفر از این تعداد را معلولان حرکتی، بینایی و شنوایی تشکیل می دهند که دو هزار و 300 نفر مشکل بینایی و سه هزار نفر نیز مشکل شنوایی دارند و بقیه معوول حرکتی هستند.

همچنین سه هزار و 700 معلول ذهنی، 600 نفر بیمار روانی مزمن، هزار و 100 نفر سالمند هستند.