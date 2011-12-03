برپایی نمایشگاه "پوسترهای عاشورایی" توسط هنرجویان ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه، دستاوردهای هنری هنرجویان دبیرستانهای دخترانه هجرت و ام البنین(س) شهر ورامین در معرض دید قرار گرفته است.

در این نمایشگاه که توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین و با همکاری مقطع فنی و حرفه‌ای و کاردانش اداره آموزش و پرورش ورامین برپا شده، 40 پوستر با مضامین مربوط به ماه محرم، عاشورا و تاسوعای حسینی به نمایش عمومی درآمده است.

این آثار، دستاوردهای هنری هنرجویان رشته های گرافیک و کامپیوتر دبیرستانهای دخترانه هجرت و ام‌البنین(س) شهر ورامین بوده که به صورت انفرادی و جمعی خلق شده است.

در این آثار هنرجویان با استفاده از هنرهای دیگر از جمله خوشنویسی، تصویرسازی، نقاشی آبرنگ و ... به صورت هنرمندانه برخی تصاویر و اشعار مذهبی را با هنر خویش در این پوسترها به تصویر کشیده‌اند.

این نمایشگاه از دوازدهم آذرماه سال جاری در محل گالری عکس مجتمع فرهنگی شهید مهتدی شهرداری ورامین برپا شده و تا 24 آذر در روزهای فرد از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر، پذیرای هنرجویان دبیرستانها و شهروندان علاقه مند است.