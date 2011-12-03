  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

در ایام محرم/

روحانیان برای برگزاری مراسم عزاداری به مدارس تربت حیدریه اعزام شدند

روحانیان برای برگزاری مراسم عزاداری به مدارس تربت حیدریه اعزام شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه از اعزام روحانی به مراکز آموزشی و مدارس شهرستان تربت حیدریه در ایام محرم خبر داد.

حجت الاسلام محمدرضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در دهه اول ماه محرم به 20دبیرستان و مراکز آموزشی این شهرستان سخنران اعزام می شود.

وی افزود: در همین راستا در همه مدارس روستاها و بخش های شهرستان های زاوه و رشتخوار نیز روحانیون مستقر وهجرت مراسم عزاداری و اقامه نماز وسخنرانی برگزار می شود.

رحمانی از توزیع  نشریه فرهنگی  مذهبی سلام حبیب خدا در بین  اصناف این شهرستان خبرداد و گفت: به منظور آشنایی کسبه با احکام بازار هزار و 500 جلد نشریه فرهنگی و مذهبی سلام حبیب خدا در بین کسبه و بازاریان تربت حیدریه و شهرهای تحت پوشش و 39 روستای دارای روحانی مستقر وهجرت توزیع شد.

وی تصریح کرد: در این شماره از نشریه سلام حبیب خدا مطالبی در خصوصنمایشی از اعمال، احکام، سخن بزرگان، نیایش، مردان الهی، معیار برای طلب روزی، پرسش و پاسخ احکام عمومی و جدول به چاپ رسیده که جهت مطالعه کسبه در بین اصناف تربت حیدریه توزیع شد.

کد مطلب 1475595

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها