روحانیان برای برگزاری مراسم عزاداری به مدارس تربت حیدریه اعزام شدند

حجت الاسلام محمدرضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در دهه اول ماه محرم به 20دبیرستان و مراکز آموزشی این شهرستان سخنران اعزام می شود.

وی افزود: در همین راستا در همه مدارس روستاها و بخش های شهرستان های زاوه و رشتخوار نیز روحانیون مستقر وهجرت مراسم عزاداری و اقامه نماز وسخنرانی برگزار می شود.

رحمانی از توزیع نشریه فرهنگی مذهبی سلام حبیب خدا در بین اصناف این شهرستان خبرداد و گفت: به منظور آشنایی کسبه با احکام بازار هزار و 500 جلد نشریه فرهنگی و مذهبی سلام حبیب خدا در بین کسبه و بازاریان تربت حیدریه و شهرهای تحت پوشش و 39 روستای دارای روحانی مستقر وهجرت توزیع شد.

وی تصریح کرد: در این شماره از نشریه سلام حبیب خدا مطالبی در خصوصنمایشی از اعمال، احکام، سخن بزرگان، نیایش، مردان الهی، معیار برای طلب روزی، پرسش و پاسخ احکام عمومی و جدول به چاپ رسیده که جهت مطالعه کسبه در بین اصناف تربت حیدریه توزیع شد.