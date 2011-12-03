منطقه 19 از نظر زیست محیطی پیشرفت چشمگیری داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر معصومه ابتکار پس از بازدید از منطقه 19 گفت: نقش شورایاران در جلب مشارکت مردم، نقش کلیدی است که بدون آنها مدیریت شهری انسجام لازم را نخواهد داشت و پاره پاره عمل خواهد کرد.

وی درباره اقدامات زیست محیطی انجام شده اظهار داشت: سال گذشته آخرین بازدید کمیته زیست محیطی از منطقه 19 بوده که از آن زمان تا به حال تحول چشمگیری اتفاق افتاده است ولی بافت اجتماعی این منطقه هنوز هم نیازمند توجه ویژه ای است.

ابتکار درخصوص بحث توسعه فضای سبز شهراظهار داشت: ساخت بوستان ولایت و مجموعه فرهنگی و ورزشی شهربانو از گامهای خوب برای بهبود شرایط زیستی و اجتماعی منطقه بوده و سرانه فضای سبز منطقه 19 و توسعه انرژی پاک را در وضعیت بسیار خوبی قرار داده است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران به تشکیل کارگروه ویژه اشاره کرد و گفت: 3 کارگروه ویژه آب، فاضلاب و ساماندهی صنوف در منطقه 19 تشکیل می شود.

وی خواستار توجه بیشتر به این منطقه شد و ابراز امیدواری کرد با همکاری همه مسئولان، در ارتقاء شرایط زیست محیطی منطقه گامهای مؤثری برداشته شود.

در این جلسه شهردار منطقه 19 نیز در خصوص فرصتها و تهدیدهای پیش روی منطقه گفت: مشکلات زیست محیطی ناشی از سازمان میوه و تره بار اعم از آلودگی زیست محیطی و ترافیکی، معضلات ناشی از تخلیه نخاله در اراضی باز منطقه، مشکلات ناشی از حمل زباله و شیرابه های کامیون های حمل زباله در مسیر کهریزک و حاشیه ای بودن منطقه و ساخت و سازهای حریم از تهدیدهای زیست محیطی منطقه 19 است که نیازمند تدبیر و برنامه ای فرامنطقه ای است.

فتح اللهی وجود اراضی قابل سرمایه گذاری و بوستان ولایت را از جمله فرصتهای پیش روی منطقه دانست و افزود: علیرغم وجود مشکلات بسیار در منطقه 19، این منطقه فرصتهای بسیاری برای جهش و پیشرفت و آبادانی دارد که قابل تامل و برنامه ریزی است.

وی با تقدیر از پیگیری های شورای اسلامی شهر تهران در توجه به مناطق جنوبی تهران خواستار افزایش بودجه نگهداری و بهسازی بوستانها و فضاهای سبز منطقه 19 شد.

در این جلسه علاوه بر شورایاران، نمایندگان تشکلها و صنوف، نمایندگان شرکت های آب، فاضلاب، راهنمایی و رانندگی، ستاد بحران و سازمان محیط زیست استان تهران حاضر بودند و گزارشاتی درباره اقدام انجام شده در منطقه ارائه دادند.

پیش از جلسه نیز از بوستان ولایت، بوستان انرژی و خیابان خلازیر منطقه 19 بازدید انجام گرفت.