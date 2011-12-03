«بندهای روشنایی» پس از 15 سال تجدید چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «بندهای روشنایی» نوشته راضیه تجار که موضوعاتی اجتماعی را دنبال کرده است توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
این کتاب شامل داستانهای کوتاهی چون شکوه دیدار، بعد از باران، قدم سبز، وقت طلاست، فرشته زمینی، با گل سرخ، اشک شوق، هدیه تب، گلبانگ نور، زمزمه محبت، نامه مهر، قدم خیر، نوری بیفروزیم، لبخند منتشر، یکدیگر را دریابیم و ... است که غالبا آثار داستانی کوتاهی هستند.
در بخشی از داستان «تولدی دوباره» که کتاب با آن آغاز میشود، میخوانیم: مضطرب بود. آنقدر که نمیتوانست از پراکندگی افکارش جلوگیری کند. معاملهای حیاتی در پیش رو داشت. دلهره شدن یا نشدن کار فکر او را در چنگال خود میفشرد.
نمیخواست تسلیم شود. مقهور اضطراب شدن را نمیپسندید، اما خود را سخت ناتوان میدید. با این همه از جا برخاست. کنار پنجره رفت و به آسمان نگاه کرد. آه...
این کتاب در سال 1375 هم توسط حوزه هنری منتشر شده بود، ولی در طول این سالها تجدید چاپ نشده بود و حال پس از گذشت 15 سال با ویرایش و طرح جلد و گرافیک جدید منتشر شده است که به همین دلیل در شناسنامه اثر چاپ اول برای این کتاب در نظر گرفته شده است.
مجموعه داستان «بندهای روشنایی» تولید مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری است که در 142 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه و با قیمت 2 هزار و 500 تومان از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
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