آیت الله محمدرضا مهدوی کنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص همایش های اخیر اصولگرایان استان تهران و سراسر کشور که در هفته های گذشته با حضور پررنگ مردم و اصولگرایان برگزار شد گفت: مهمترین پیام برگزاری این گونه همایش ها این است که اصولگرایان باید با صداقت و صفا انقلاب را حفظ کنند و وحدت اصولگرایان امری ضروری برای حفظ انقلاب و دستاوردهای عظیم آن است.

وی تاکید کرد: معتقدم اصولگرایان باید با ید واحد و اتحاد در برابر دشمنان انقلاب اسلامی ایستادگی کنند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری به تاثیر برگزاری این همایش ها بر وحدت بیشتر اصولگرایان اشاره کرد و گفت: جمع دوستان با یکدیگر دلها را به هم نزدیک تر می کند همانگونه که خداوند مردم را به نماز جماعت دعوت کرده است.

آیت الله مهدوی کنی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "توصیه نهایی شما به گروه هایی که هنوز به جبهه متحد اصولگرایان نپیوستند چیست"، با بیان اینکه ده‌ها بار به این دوستان سفارش به وحدت کرده ام به مزاح گفت: "توصیه ام به آنها این است که با هم دعوا کنید."