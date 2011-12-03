صبای قم برای ماندن در جمع مدعیان باید از سد داماش ‌بگذرد

محسن رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بازی بسیار حساسی در پیش است زیرا داماش گیلان تیم خوبی است، آنها قطعا در این دیدار به برد فکر کنند اما تیم ما بدون دغدغه و با آسودگی خاطر به میدان خواهد رفت.



وی با اشاره به شرایط تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: بعد از هفته چهاردهم و فرصت 9 روز بعد از آن مسابقه، تیم تمرینات منظمی را پشت سر گذاشته است و خوشبختانه نفرات سرحال و آماده ای برای مصاف با داماش گیلان داریم.



سرپرست باشگاه صبای قم با بیان اینکه این تیم توان کافی را دارد که مقابل داماش گیلان به پیروزی و سه امتیاز دست پیدا کند، افزود: هدف ما این است که اقتدار خود را در این دیدار نشان دهیم و در حضور تماشاگران خود سه امتیاز را کسب کنیم.



وی ادامه داد: بازیکنان ما خوب می دانند که در این مسابقه با تیم قدرتمندی روبه‌رو خواهیم شد، زیر این تیم از نظر جایگاه در رده‌بندی لیگ برتر در حال حاضر جزو بالانشینان لیگ محسوب می‌شود و قدرت خوبی دارد، اما تیم صبا در حال حاضر شرایط بسیار خوبی دارد و قطعا اقدار خود را در خانه حفظ خواهد کرد.



رمضان بیگی ابراز کرد: نباید نگران چیزی باشیم چون در خانه و مقابل هواداران خودی بازی می‌کنیم و قطعا بازیکنان صبای قم با تمام توان بازی خواهند کرد، ضمن اینکه بعد از دو تساوی مقابل نفت و استقلال برای بقا جزو سه تیم بالای جدول باید بیشتر از گذشته تلاش کنیم.



وی اظهار داشت: تمام تلاش کادر فنی ما این است که در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، در بازی‌های خانگی برابر تیم‌های میهمان به موفقیت دست پیدا کنیم و قطعا بازیکنان ما با بازی خوب خود به داماش گیلان اجازه کسب امتیاز از قم را نخواهند داد.



سرپرست باشگاه صبای قم تاکید کرد: این دیدار یکی از مهم‌ترین بازی‌های خانگی صبای قم است که در نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود و صبا برای کسب پنجمین برد خانگی تلاش از انگیزه زیادی برخوردار است.



وی با بیان اینکه نتایج خوب صبا موجب خرسندی مسئولان استان و افزایش حمایت ها از این تیم خواهد شد، اضافه کرد: امیدوارم امروز شاهد حضور تماشاگران خوب قمی در ورزشگاه باشیم چرا که قطعا تماشاگران این دیدار بازی خوبی را تماشا خواهند کرد.



دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و داماش گیلان از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال عصر امروز به قضاوت علیرضا فغانی و به میزبانی صبای قم در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام این شهر برگزار خواهد شد و طی آن تیم‌های سوم و هفتم جدول رده‌بندی برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند.

