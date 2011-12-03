با بدرقه رسمی دولت انگلیس به خاک کشورمان بازگشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلامیان کاردار سفارت کشورمان در انگلیس ـ پس از ورود به فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق و در پاسخ به سوالی تاکید کرد که هیچ حملهای در چند روز گذشته به سفارتخانه ایران در لندن انجام نشده است.
اسلامیان اظهار کرد: کاهش روابط با انگلیس مصوبه مجلس بود و مجلس تصمیمگیر است.
وی در پاسخ به سوالی درباره امکان از سرگیری روابط ایران و انگلیس گفت: در صورتی که به حق حاکمیت کشور احترام گذاشته شود و منافع ملی ایران تامین شود ایران آماده است با همه کشورها رابطه برقرار کند.
کاردار سفارت کشورمان در انگلیس پس از ورود به فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران گفت: با وجود تمامی فشارها، تمامی کارکنان سفارت ایران در لندن با بدرقه رسمی دولت انگلیس و با عزت خاک این کشور را ترک کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسلامیان کاردار سفارت کشورمان در انگلیس ـ پس از ورود به فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق و در پاسخ به سوالی تاکید کرد که هیچ حملهای در چند روز گذشته به سفارتخانه ایران در لندن انجام نشده است.
کد مطلب 1475607
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