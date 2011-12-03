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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۱

کاردار ایران در لندن:

با بدرقه رسمی دولت انگلیس به خاک کشورمان بازگشتیم

با بدرقه رسمی دولت انگلیس به خاک کشورمان بازگشتیم

کاردار سفارت کشورمان در انگلیس پس از ورود به فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران گفت: با وجود تمامی فشارها، تمامی کارکنان سفارت ایران در لندن با بدرقه رسمی دولت انگلیس و با عزت خاک این کشور را ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلامیان کاردار سفارت کشورمان در انگلیس ـ پس از ورود به فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق و در پاسخ به سوالی تاکید کرد که هیچ حمله‌ای در چند روز گذشته به سفارت‌خانه ایران در لندن انجام نشده است.

اسلامیان اظهار کرد: کاهش روابط با انگلیس مصوبه مجلس بود و مجلس تصمیم‌گیر است.

وی در پاسخ به سوالی درباره امکان از سرگیری روابط ایران و انگلیس گفت: در صورتی که به حق حاکمیت کشور احترام گذاشته شود و منافع ملی ایران تامین شود ایران آماده است با همه کشورها رابطه برقرار کند.

کد مطلب 1475607

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