با بدرقه رسمی دولت انگلیس به خاک کشورمان بازگشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلامیان کاردار سفارت کشورمان در انگلیس ـ پس از ورود به فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق و در پاسخ به سوالی تاکید کرد که هیچ حمله‌ای در چند روز گذشته به سفارت‌خانه ایران در لندن انجام نشده است.



اسلامیان اظهار کرد: کاهش روابط با انگلیس مصوبه مجلس بود و مجلس تصمیم‌گیر است.



وی در پاسخ به سوالی درباره امکان از سرگیری روابط ایران و انگلیس گفت: در صورتی که به حق حاکمیت کشور احترام گذاشته شود و منافع ملی ایران تامین شود ایران آماده است با همه کشورها رابطه برقرار کند.