خط‌ مشی تقریبی باید افزایش یابد /تشریح مرزبندی میان شیعه و سنی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد مبلغی در دیدار با پرفسور ممتاز احمد رئیس دانشگاه بینالمللی پاکستان با اشاره به اینکه دو نوع مرزبندی میان شیعه و سنی وجود دارد که یکی درست و دیگری نادرست است، گفت: مرزبندی درست، نوعی مرزبندی است که جنبههایی از اعتقادات و مناسک این دو را از هم به صورتی شفاف تفکیک میکند.
وی اظهار داشت: اصولا قوام به مذهب به این نوع مرزبندی است، در حالی که مرزبندی منفی، حالتی از تفکیک و جدایی است که وحدت و یکپارچگی اسلامی هدف قرار میدهد و نیمی از امت را از نیم دیگر جدا میکند؛ بلکه آنها را روی در روی هم قرار میدهد.
وی گفت: تن دادن به این نوع مرزبندی جداکننده، هم خلاف شرع است، هم خلاف عقل است و هم خلاف همه تجربههای عقلائی و بشری.
مبلغی با تاکید بر این نکته که در شرایط کنونی منطقه، چارچوبی لازم است تا روابط امت اسلام را به صورت دینامیک، نظم و استقرار ببخشد، گفت: گفتمان تقریب در صورت عمق یابی و گسترش پذیری، جامعه اسلامی را به سمت استقرار نظمی خودجوش و دینامیک به پیش میبرد.
وی با اشاره به تحولات جهان اسلام گفت: حوادث منطقه درهای تقریب را به روی شیعه و سنی گشوده، و کار آن را آسان کرده است.
نیاز به تقریب ارتقا یافته است
مبلغی تصریح کرد: البته در شرایط کنونی که سطح نگاه و نیاز به تقریب ارتقا یافته و تحقق تقریب، امکانپذیرتر شده است، باید سطح سیاستها، خط مشیها و کوششهای تقریبی نیز افزایش یابد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نتیجه رها کردن شرایط مستعد کنونی به حال خود، تنها از دست دادن فرصتهای نهفته در این شرایط نیست، بلکه رفته رفته شرایط را به سمت بروز شکافهایی در جامعه کلان اسلامی به پیش خواهد برد که دشمنان به پرکردن آن اقدام خواهند کرد.
وی تصریح کرد: در این شرایط حساس، باید همه مجامع علمی و دانشگاهی ارتباطات بین خود را به صورت چندجانبه برقرار کنند.
وی همچنین گفت: جمهوری اسلامی امروز برای نهضتهای ایجاد شده در دنیای اسلام اهمیت بسیار زیادی قایل است.
جهان اسلام به رشد و بلوغ رسیده است
وی ادامه داد: ما هرگز انقلاب اسلامی ایران را انقلاب شیعی نامگذاری نکردیم بلکه آن را انقلاب اسلامی خواندیم، ما به هر پدیدهای که رخ میدهد دو نگاه داریم؛ یکی ماهیت اسلامی و دیگری درون مایه مذهبی.
مبلغی تصریح کرد: جهان اسلام امروز به رشد و بلوغی رسیده است که در عین حال که به یک قضیه نگاه مذهبی دارد با همان حال و در طول آن، نگاه اسلامی نیز دارد.
وی گفت: باید مخرج مشترک همه حرکتهای اسلام شناسایی شود، زمانی که تصور میشد اگر انقلابی را شیعه انجام دهد صرفا شیعی است و یا اگر اهل تسنن انقلابی را انجام دهند صرفا سنی است گذشته است، یک انقلاب امروز میتواند بیش از جنبه شیعه یا سنی، جنبه اسلامی داشته باشد.
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی گفت: میتوان پیش بینی کرد که جهان اسلام در صورت هوشیاری و سعه صدر، روی به سمت تحولی بزرگ کرده است و آن، برخوردار شدن از اتحادیههای بزرگ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و رسالت علما، اندیشمندان و نخبگان در این زمینه بسیار سنگین و حساس است.
رئیس دانشگاه بینالمللی پاکستان نیز در این دیدار گزارشی از فعالیتهای انجام شده در این دانشگاه ارائه کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی گفت: در شرایط کنونی که سطح نگاه و نیاز به تقریب ارتقا یافته و تحقق تقریب، امکانپذیرتر شده است، باید سطح سیاستها، خط مشیها و کوششهای تقریبی نیز افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد مبلغی در دیدار با پرفسور ممتاز احمد رئیس دانشگاه بینالمللی پاکستان با اشاره به اینکه دو نوع مرزبندی میان شیعه و سنی وجود دارد که یکی درست و دیگری نادرست است، گفت: مرزبندی درست، نوعی مرزبندی است که جنبههایی از اعتقادات و مناسک این دو را از هم به صورتی شفاف تفکیک میکند.
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