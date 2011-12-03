جودوکاران خراسانی در اردوی تیم ملی حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین مرحله اردوی تیم ملی بزرگسالان اعزامی به بازی های المپیک لندن در حالی برگزار می شود که حضور پررنگ خراسانی ها در این مرحله محسوس است.



علی معلومات، قنبر علی قنبری، جواد محجوب، حجت رهنما، امیر قاسمی نژاد و رضا مخیری جودوکاران خراسانی حاضر در این مرحله اردوی تیم ملی کشورمان هستند.



ششمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی جودوی بزرگسالان از هفتم آذرماه آغاز شده و به مدت دو هفته در مجموعه ورزشی اتقلاب تهران در حال برگزاری است.

