به گزارش خبرنگار مهر، «یک روز با شوالیه» عنوان پنجمین جلد از مجموعه «مدرسه نابودکنندگان اژدها» نوشته کین مک‌مولان است که با ترجمه فرزانه مهری به همت نشر آفرینگان منتشر شده است.

در این جلد از مجموعه داستان‌های ویگلاف قهرمانی که موفق به کشتن 2 اژدها شده است، او با یک شوالیه آشنا می‌شود.

در بخشی از داستان می‌خوانیم: همین طور که سر لانسلوت نزدیک‌تر می‌شد قلب ویگلاف هم از هیجان تندتر می‌زد. نقاب کلاهخود شوالیه پایین بود. دستکش‌های آهنی به دست داشت. هیچ بخشی از او دیده نمی‌شد. با این حال ویگلاف می‌دانست که سر لانسلوت درون آن زره است.

سر لانسلوت به سمت گروه استقبال‌کنندگان تاخت و به سرعت خود را به آنان رساند.دهنه اسب را کشید و پایین پرید. نقابش را بالا زد. و ویگلاف به چشمان آبی آسمانی بهترین و کامل‌ترین شوالیه دنیا خیره ماند.

مری پاپ آزبورن نویسنده داستان‌های کودکان که بر همه جلدهای این مجموعه چند سطری نوشته است، درباره این بخش داستان معتقد است: هنگامی که ویگلاف خبردار می‌شود برنده جایزه یک روز با سر لانسلوت بزرگترین شوالیه دنیا شده است به سختی می‌تواند باور کند. دوستش اریکا هم باور نمی‌کند! و هنگامی که آن روز بزرگ فرا می‌رسد اریکا همچنان شک دارد آیا فقط حسادت می‌کند یا چیز مشکوکی در مورد آن بزرگ‌ترین شوالیه دنیا وجود دارد؟

این کتاب که برای گروه سنی نوجوان نوشته شده ولی می‌تواند بچه‌ها و بزرگ‌ترها را هم جذب کند.

«یک روز با شوالیه» در شمارگان 2 هزار نسخه به قیمت 2 هزار و چهارصد تومان منتشر شده است.