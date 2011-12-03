پوشه در مسیر "جنوب از شمال غربی" به تئاتر فجر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "جنوب از شمال غربی" با حضور بازیگرانی چون پیام دهکردی، حمیدرضا آذرنگ، افسانه ماهیان، نسیم ادبی، سینا رازانی، فهیمه امنزاده و فرزین صابونی تمرینات خود را در فضایی خصوصی آغاز کرد. این نمایش قرار است در بخش مهمان سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و در آخرین روز جشنواره در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا شود.
نمایش "جنوب از شمال غربی" روایتگر داستان آدمهای بیسرزمین است. لادن سیدکنعانی طراح صحنه و لباس، نورالدین حیدریماهر برنامه ریز، مدیرتولید و دستیار کارگردان، هلن بهرامی منشی صحنه، فرشاد آذرنیا انتخاب موسیقی و طراح افکت، ارسلان آقاخانی طراح پوستر و بروشور دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.
ایوب آقاخانی نمایش "کسوف" را سال گذشته در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.
تمرینات نمایش "جنوب از شمال غربی" جدیدترین اثر گروه تئاتر "پوشه" برای حضور در بخش مهمان سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و اجرای عمومی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "جنوب از شمال غربی" با حضور بازیگرانی چون پیام دهکردی، حمیدرضا آذرنگ، افسانه ماهیان، نسیم ادبی، سینا رازانی، فهیمه امنزاده و فرزین صابونی تمرینات خود را در فضایی خصوصی آغاز کرد. این نمایش قرار است در بخش مهمان سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و در آخرین روز جشنواره در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا شود.
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