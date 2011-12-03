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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

بازار استدلالهای غلط داغ است/

سال 2012 پایان جهان نیست/ تکذیب پیش بینی مایاها درباره پایان جهان

سال 2012 پایان جهان نیست/ تکذیب پیش بینی مایاها درباره پایان جهان

محققان تمدن مایا که تلاش دارند هر نوع باور درباره توانایی این قوم برای پیش بینی سرنوشت جهان هستی را رد کنند، می گویند دلیلی برای نگرانی از آغاز سال 2012 وجود ندارد زیرا تا زمان پایان یافتن جهان زمان طولانی یا دست کم زمان نامشخصی باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقویم مایاها پایان چرخه پنج هزار و 126 ساله جهان را در تاریخی در حدود 12 دسامبر 2012 اعلام کرده است، تاریخی که در آن الهه جنگ و خلقت مایاها با نام "بولون یوکته" باز خواهد گشت. "اریک ولاسکوئز" محقق دانشگاه "نشنال اتونوموس" مکزیک می گوید باید کاملا درباره این موضوع آگاه باشیم، هیچ پیشگویی درباره سال 2012 وجود ندارد و این شایعات تنها اشتباهات و استدلالهای غلط بازاری هستند.

موسسه ملی تاریخ انسان شناسی در مکزیک نیز به شدت در تلاش است تا رگبار مداوم پیش گویی های پیشگوها را درباره پایان جهان هستی خنثی کند. در تقویم مایاها، تقویمی که نوشتن آن از سال سه هزار و 114 قبل از میلاد آغاز شده و به دوره های 394  ساله به نام "باکتون" تقسیم شده، عدد 13 عددی مقدس است و قرار است در سیزدهمین باکتون جهان پایان گیرد.

"سون گرونمیر" محقق سمبلهای مایایی در دانشگاه تروب در استرالیا که برای رمزگشایی از تقویم مایاها تلاش فراوانی انجام داده است می گوید این روز پایانی که در تقویم مایاها مشخص شده در واقع نشان دهنده آغاز دوره گذار از یک دوران به دوران بعدی است که در آن به اعتقاد مایاها "بولون یوکته" بازخواهد گشت.

بر اساس گزارش لایو ساینس، به گفته محققان از میان 15 هزار متن تصویری کشف شده در بخشهای مختلف امپراطوری مایاها، تنها دو اشاره به سال 2012 شده است. به گفته "آلفونسو لادنا" پروفسور دانشگاه "کامپلوتنز" در اسپانیا مایاها درباره بشریت، گرمای جهانی و یا پیش بینی ترکیب قطبهای زمین فکر نکرده اند و ما تنها نگرانی های خود را بر روی دانسته های باستانی آنها منعکس می کنیم.

کد مطلب 1475620

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