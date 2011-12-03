برگزاری شب شعر و نمایشگاه کتاب عاشورایی از سوی فرهنگسرای اندیشه

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری ویژه‌برنامه خیمه خورشید (نمایشگاه بزرگ سوگواره عاشورا) بخش ادبیات عاشورایی با برگزاری نمایشگاه کتاب عاشورا، برگزاری شب‌های شعر عاشورایی و اجرای نمایشنامه‌خوانی آغاز به کار کرد.

در این برنامه که به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، اساتید، هنرمندان و شاعران برجسته و نام‌آشنا حضور خواهند داشت.

نمایشگاه کتاب آثار برگزیده عاشورایی، مذهبی و آیینی و همچنین یادمان خالقان اثر از برنامه‌هایی است که همه روزه از تاریخ 12 تا 25 آذر 1390 ساعت 8 تا 20 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

همچنین برگزاری شب‌های شعر عاشورایی با حضور شاعران برجسته کشور همراه با مقتل‌خوانی و خوانش مثنوی طاقدیس از دیگر برنامه‌هایی است که هر روز از تاریخ اعلام شده از ساعت 18 برگزار می‌شود.

در بخش نمایشنامه‌خوانی، نمایش «حقیقت دارد تو را در خواب بوسیده‌ام» نوشته میلاد اکبرنژاد و به کارگردانی بهرام عظیم پور همه روزه از ساعت 16 در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به روی صحنه خواهد رفت.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این برنامه‌ها از تاریخ 12 تا 25 آذرماه 1390 از ساعت 8 تا 20 به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در بلوار کشاورز خیابان حجاب مراجعه و یا باشماره تلفن‌های 88766030 و 88765509 تماس بگیرند.