نشست هم اندیشی کارشناسان مشاوره گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان پیش از ظهر شنبه در این نشست با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین، فعالیتهای آموزشی را مهمترین وظیفه سازمان دانست و به اهمیت نقش مشاوره و هدایت آموزشی در امر آموزش و اشتغال اشاره کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان، انتخاب درست کارآموزان در تعیین دوره های آموزشی را مانعی برای ایجاد مشکل و خلل در امر آموزش دانست.

وی با اشاره به دغدغه خانواده ها در امر اشتغال به اهمیت انتخاب درست و صحیح افراد در حرفه های آموزشی اشاره کرد و افزود: وظیفه کارشناسان مشاوره و هدایت آموزشی در این موضوع بسیار مهم و حیاتی است زیرا که آینده شغلی افرادی که به مراکز آموزش فنی و حرفه ای مراجعه می کنند در گرو مشاوره و هدایت آموزشی صحیح است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان نقش ارتباط با صنعت و صنایع را به عنوان یک تعهد اخلاقی نام برد و شناخت صحیح نسبت به ظرفیت هر شهرستان برای اجرای دوره های آموزشی را در برنامه ریزی سال آینده ضروری دانست.

بهرام خدانظری کارشناس مسئول مشاوره و هدایت آموزشی اداره کل در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده و عملکرد حوزه مشاوره و هدایت آموزشی را ارائه کرد.