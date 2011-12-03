فضای ورزشی مدارس خراسان رضوی توسعه یافت/ آموزش تخصصی ورزش از پایه

عباس میرسیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خراسان رضوی در حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش به لحاظ ظرفیت و توانمندی دارای جایگاه ویژه‌ ای است و دانش‌آموزان و مربیان تربیت‌بدنی استان نه تنها در ساختار داخلی موفقیت های فراوانی داشته اند، بلکه افتخارات بسیاری نیز در سطوح کشوری و جهانی بدست آورده اند.



وی تصریح کرد: در حال حاضر توسعه ورزش در آموزش پرورش دوره طلایی خود را سپری می کند و از سال 1306 که این فعالیت به عنوان درس در برنامه دانش آموزان جای گرفته است، هیچگاه به این اندازه به ورزش دانش آموزی توجه نشده است.

میرسیستانی با اشاره به استخدام هزار معلم ورزش در خراسان رضوی افزود: با برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، 16 هزار معلم تربیت بدنی در سطح مدارس کشور استخدام شده اند که از این میزان معلم استخدام شده هزار معلم سهم خراسان رضوی است و این تعداد در مدارس مشغول به تدریس هستند.



ورزش به طور تخصصی تدریس می شود



وی ادامه داد: با این وجود یکی از موارد مهم در این زمینه این است که افراد استخدام شده به عنوان معلم ورزش در مقطع ابتدایی فعالیت می کنند، بوجود آمدن وضعیت آموزش صحیح و مستمر ورزش از پایه ابتدایی یکی از آرزوهای دیرینه آموزش و پرورش استان بوده که اکنون اجرایی شده است.



میرسیستانی با اشاره به سطح تحصیلات معلمان استخدام شده در مدارس استان گفت: بیشتر این معلمان مدارج عالی علمی را پشت سرگذاشته اند و استخدام شده اند و در بین این هزار معلم، 400 معلم دارای مدرک فوق لیسانس تربیت بدنی هستند که این امر قطعا بر بحث تخصصی تر شدن تدریس کمک می کند.



فضای ورزشی مدارس استان 2 برابر شده است



رئیس تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی در پاسخ به اینکه توسعه فضاهای ورزشی مدارس چه وضعیتی دارد، تصریح کرد: توسعه فضاهای ورزشی اولویت کاری وزارت آموزش پرورش است و در این باره باید بگویم که تا پایان سال تحصیلی 88 کل فضای ورزشی استان زیر 100 سالن و فضای ورزشی بوده است اما اکنون این میزان دو برابر شده است و به طور مثال در سال 88 تعداد 7 استخر داشته ایم که اکنون به 17 استخر افزایش یافته است.



وی اظهار داشت: اداره کل نوسازی مدارس کار ساخت سالن های کلاس درس تربیت بدنی مدارس را بر عهده دارد که امیدوارم اجرایی شدن این پروژه ها بتواند کمبود فضای ورزشی استان را جبران کند.

