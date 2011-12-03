بازیکنان خارجی؛ میلیاردرهای بی خاصیت/ نگرانی خواب از چشمانم گرفته

میروسلاو بلاژویچ در گفتگو با مهر در خصوص دربی فوتبال کرمان بین مس کرمان و مس سرچشمه اظهار داشت: این دیدار در حالی برگزار خواهد شد که هر دو تیم نیازمند امتیاز در این مسابقه هستند و به این علت که نخستین دربی در فوتبال کرمان برگزار می شود همین مطلب موجب حساسیت بیشتر این بازی شده است.

وی در مورد انتشار اخباری مبنی بر تشدید اختلافاتش با سرپرست تیم بیان داشت: به صراحت این خبر را تکذیب می‌کنم، بین من و سرپرست تیم هیچ اختلافی وجود ندارد، هر چند این احتمال وجود دارد که هر انسانی مرتکب اشتباهاتی شود، من به نظم و انضباط اهمیت زیادی قائل هستم، شاید اختلاف نظرهای من با سرپرست از دید برخی درگیری عنوان شده باشد.

بلاژویچ بیان داشت: هیچ اهرمی برای فشار به من از سوی باشگاه وجود ندارد اما تمام سعی خود را برای پیروزی مقابل تیم فوتبال مس سرچشمه می کنیم.

وی با بیان اینکه پیش بینی این دیدار کاری بسیار سخت است، بیان داشت: تیم فوتبال مس سرچشمه به هیچ عنوان رقیب آسانی برای تیم فوتبال مس کرمان نیست .

سرمربی صنعت مس کرمان با اشاره به اینکه دستمزد بازیکنان خارجی این تیم در مجموع دو میلیارد تومان است بیان داشت: نفرات کرمانی در تیم فوتبال مس کرمان از بازیکنان خارجی این تیم بهتر بازی می کنند.

وی بیان داشت: کادر پزشکان تیم فوتبال مس کرمان تصمیم به فرستادن مصطفی سیفی برای درمان به تهران گرفته اند.

بلاژویچ گفت: این بازیکن 20 روز در تهران برای درمان می رود و من نظارتی بر درمان وی ندارم و من از این موضوع ناراحت هستم.

سرمربی مس کرمان همچنین در مورد وحید علی‌آبادی بازیکن جوان مس گفت: این بازیکن توانست به خوبی خود را به تیم تحمیل کند، وی یکی از نفرات آینده‌دار مس محسوب می‌شود.

وی همچنین در مورد درگیری فرهاد سالاری و قاسم دهنوی بر سر بستن بازوبند کاپیتانی در دیدار برابر ملوان گفت: از این سئوالات حاشیه‌ای نپرسید.

بلاژویچ در مورد آخرین وضعیت عادل کلاه‌کج اذعان داشت: این بازیکن در تمرینات تیم مشکل‌ساز شد و به همین دلیل تصمیم گرفتم تا در دیدار شهرآورد از این بازیکن استفاده نکنم.

وی بیان داشت: من هم علاقه ای به حضور کسانی که به هیچ عنوان در این تیم دیگر سمتی ندارند و دائما دور بر این تیم می‌آیند ندارم و در این خصوص نگران هستم و این موضوع را به باشگاه اعلام کرده ام .حتی از شدت نگرانی خواب نیز ندارم.