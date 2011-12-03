موشکهای بالستیک سپاه امروز آماده تر از همیشه هستند

سرلشکر بسیجی سید حسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص چگونگی روند پیشرفت تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران با شهادت جمعی از متخصصین نظامی اظهار داشت: خط سیر شهادت یک خط سیردائمی است و همیشه تداوم دارد و در نتیجه مجاهدانی که کار خود را به نتیجه می رسانند مزدشان را با شهادت می گیرند.

وی اضافه کرد: بنابراین چنین حادثه ای اگرچه بسیار دردناک و غم انگیز است اما هیچ تاثیری در مسیر حرکت جهاد خودکفایی سپاه و اقتدار جمهوری اسلامی ایران ندارد.



رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پاسخ به این سوال که آیا چنین حادثه ای موجب سوءاستفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی شود، گفت: شرایط تفاوتی نخواهد کرد چون ما با آن سخت افزار و نرم افزاری که می خواهیم پاسخ آمریکا و رژیم صهیونیستی را بدهیم می دهیم و درحال حاضر در همه حوزه ها برای مقابله با دشمنان آماده هستیم.



وی تصریح کرد: امروز نیروها و تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی ایران آماده تر از همیشه هستند.



فیروزآبادی درخصوص حادثه انفجار زاغه مهمات پادگان مدرس سپاه که موجب به شهادت رسیدن جمعی از پاسداران رشید اسلام شد نیز گفت: فرماندهان و سرداران عزیز ما با اینکه از صحنه های پرخطر جنگ تحمیلی گذشتند و حوادث بزرگی را پشت سرگذاشتند اما در رعایت مسائل ایمنی جدی نیستند .



وی خطاب به دشمنان انقلاب اسلامی که از این حادثه ناگوار اظهار خوشحالی کردند، گفت: رهبر معظم انقلاب پاسخ کوبنده ای به دشمنان انقلاب اسلامی داده اند و ما سرباز فرمانده معظم کل قوا هستیم و هر لحظه برای اجرای منویات ایشان آماده ایم.



