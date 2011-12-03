49 هزار و 732 فرصت شغلی در کرمانشاه ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سارکی گفت: به زودی شورایعالی اشتغال کشور با محوریت اشتغال استان کرمانشاه، با حضور مدیران ارشد کشوری و استانی برگزار می شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تاکید کرد: تاکنون 49 هزار و 732 فرصت شغلی در استان کرمانشاه ایجاد شده است.

سارکی افزود: خوشبختانه با پیگیری خوب و مصرانه مصوبات هیئت دولت از هاشمی استاندار، این رقم ایجاد شده رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری در ادامه از اعتبار 1 میلیارد و 530 میلیون تومانی4 طرح سرمایه در گردش برای اخذ مصوبه کار گروه خبر داد و گفت: میزان انعقاد قرارداد طرحهای زود بازده طی هفته گذشته با بانکهای عامل 1 میلیارد و 277 میلیون تومان بوده است.

