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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

سارکی:

49 هزار و 732 فرصت شغلی در کرمانشاه ایجاد شد

49 هزار و 732 فرصت شغلی در کرمانشاه ایجاد شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: تاکنون 49 هزار و 732 فرصت شغلی در استان کرمانشاه ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سارکی گفت: به زودی شورایعالی اشتغال کشور با محوریت اشتغال استان کرمانشاه، با حضور مدیران ارشد کشوری و استانی برگزار می شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تاکید کرد: تاکنون 49 هزار و 732 فرصت شغلی در استان کرمانشاه ایجاد شده است.

سارکی افزود: خوشبختانه با پیگیری خوب و مصرانه مصوبات هیئت دولت از هاشمی استاندار، این رقم ایجاد شده رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری در ادامه از اعتبار 1 میلیارد و 530 میلیون تومانی4 طرح سرمایه در گردش برای اخذ مصوبه کار گروه خبر داد و گفت: میزان انعقاد قرارداد طرحهای زود بازده طی هفته گذشته با بانکهای عامل 1 میلیارد و 277 میلیون تومان بوده است.
 

کد مطلب 1475633

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