کریمی دوباره در "راه طولانی خانه" افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این مجموعه 20 آذر ماه به دلیل برخی مشکلات در مرحله تصویربرداری متوقف شده بود و گروه از پنجم آذر ماه کار خود را در لوکیشن جلفا آغاز کردند. تا کنون 95 درصد از این کار گرفته شده است. مهدی جودی تدوین "راه طولانی خانه" را به طور همزمان انجام می دهد.
مجموعه تلویزیونی "راه طولانی خانه" در 30 قسمت 35 دقیقهای تهیه میشود و در آن رضا کیانیان، افسانه بایگان، شهرزاد کمالزاده، خاطره حاتمی، صادق هاتفی، شهاب حسینیپور و پیام اینالویی بازی میکنند و داستان درباره پدر یک خانواده است که با وجود علاقه زیاد به خانوادهاش، از جانب فرزندان خود تحت فشار است، چرا که آنان خواستههایی خارج از توان او دارند.
عوامل راه طولانی خانه عبارتند از بازنویسان فیلمنامه: مصطفی زندی و علیرضا مسعودی، فیلمنامهنویس: امیر عربی و حسین ترابنژاد، تهیهکننده: محمدرضا تختکشیان، مدیر تولید: محمد یمینی، بازنویسی فیلمنامه: امیر عربی، مدیر برنامهریزی و دستیار اول کارگردان: احسان سجادیحسینی، صدابردار: جواد مقدس، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، طراح گریم: مجید اسکندری، مدیر تدارکات: مهرداد زحمتکش، عکاس: مریم تختکشیان، تهیهکننده: محمدرضا تختکشیان.
رضا کریمی پیش از این ساخت مجموعههای تلویزیونی "فاکتور هشت"، "مرده متحرک" و "شبی از شبها" را برعهده داشته است.
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