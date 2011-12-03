نوزادان با وزن 3 تا 4 کیلوگرم کمتر به چاقی دچار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز مطالعات و تحقیقات درباره چاقی در بررسیهای خود نشان دادند که وزن کودکان در زمان تولد همانند یک شاخص برای چاقی آینده به کار می رود.

برپایه این مطالعات، نوزادانی که با وزن بین 3 تا 4 کیلوگرم به دنیا می آیند در دوران رشد با خطر کمتری برای ابتلا به چاقی مواجهند. تولد در این وزن ایده آل بدان معنی است که جنین در رحم مادر به روش مناسبی رشد کرده است.

این درحالی است که نوزادان نارس و همچنین نوزادانی که با وزن بیش از 4 کیلوگرم به دنیا می آیند در معرض خطر افزایش وزن و برهم خوردن تعادل سیستم متابولیکی بدن قرار دارند.

براساس گزارش آنسا، این محققان در این خصوص توضیح دادند: "مادر در دوران بارداری در انتخاب رژیم غذایی خود 2 برابر شرایط دیگر مسئولیت دارد. درحقیقت، مشکلات ناشی از تغذیه اشتباه افراد از دوران جنینی آنها آغاز می شود."

