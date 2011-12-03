اسماعیل حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص محرومیت محمد نصرتی و شیث رضایی توسط حکم کمیته انضباطی گفت: قوانین آیین نامه انضباطی در این خصوص کاملا روشن است، چون احکام کمیته انضباطی دستور موقت بوده می‌توان روی این احکام فرجام خواهی کرد.

رئیس کمیته انضباطی در ادامه افزود: بنابراین محمد نصرتی و شیث رضایی تا صدور رای توسط کمیته استیناف می‌توانند در بازی‌های پرسپولیس شرکت کنند اما این دو بازیکن توسط باشگاه پرسپولیس محروم شده‌اند و حتی سازمان لیگ نیز با توجه به محرومیت این دو بازیکن به باشگاه پرسپولیس اعلام کرده است که به جای این دو بازیکن می توانند دو بازیکن دیگر جایگزین کنند.

محمد نصرتی و شیث رضایی به دلیل حرکات زشتی که در دیدار تیم‌های فوتبال داماش گیلان و پرسپولیس انجام داده بودند از سوی کمیته انضباطی به ترتیب 10 و 20 ماه از حضور در میادین فوتبال محروم شده و هرکدام از آنها نیز 30 میلیون تومان جریمه نقدی شدند.