3 شهر میزبان تلویزیون اینترنتی می شوند/ امکانات تلویزیون اینترنتی

به گزارش خبرنگار مهر، مقدمات راه اندازی تلویزیون اینترنتی به عنوان یکی از سرویس های ACS – خدمات ارتباطی پیشرفته – از اواخر سال 88 در دستور کار شرکت مخابرات ایران قرار گرفت و پس از آن گفته شد که کانالهای انتقال تصویر شبکه برای ارائه این سرویس آماده و مذاکرات با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تولید محتوا بر روی این شبکه آغاز شده است.

سید مصطفی سید هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راه اندازی این پروژه از همکاری با سازمان صدا و سیما خبر داد و تاکید کرد که IP-TV تا چند ماه آینده در تهران، مشهد و تبریز عملیاتی می شود.

وی با اشاره به شبکه گسترده فیبرنوری شرکت مخابرات ایران و سرمایه گذاری کلانی که در این بخش انجام گرفته است، اظهار داشت: تلویزیون اینترنتی را از طریق شبکه فیبرنوری پیاده سازی کرده ایم و به تدریج این پروژه در مابقی استانهای کشور نیز راه اندازی خواهد شد.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مخابرات در توسعه شبکه فیبرنوری به شدت فعال است، تصریح کرد: با راه اندازی تلویزیون اینترنتی تمامی محتواهای اینترنتی، ویدیو درخواستی – VOD – و انواع بازیهای رایانه ای برای کاربران قابل استفاده خواهد بود. به این معنی که امکان استفاده از بازیهای رایانه ای به صورت آنلاین برای مشترکان و کاربران فراهم شده و سایر کاربران از دیگر کشورها نیز می توانند از آن استفاده کنند.

این در حالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق توافقهای صورت گرفته با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز اجرای پروژه تلویزیون اینترنتی مبتنی بر شبکه باند وسیع را آغاز کرده که قرار است براساس این توافقات، سازمان صدا و سیما مسئولیت تولید محتوای این تلویزیون کابلی را عهده دار شود.



براساس اهداف مندرج در برنامه پنجم توسعه، تلویزیون کابلی باید تا پایان این برنامه در کشور راه اندازی شود که با توجه به اقدامات صورت گرفته پیش بینی می شود این امر تا سال چهارم برنامه پنجم توسعه محقق و بیش از 7 میلیون نفر در کشور مشترک تلویزیون کابلی شوند .

به گزارش مهر، پدیده جهانی تلویزیون اینترنتی فرصتی برای شرکت‌های مخابراتی در جهت استفاده بهتر از زیرساخت‌های خود برای ارسال ویدئو و محتوای دیجیتال روی شبکه‌های IP فراهم کرده و به همین دلیل امروزه بسیاری از سرویس‌دهندگان باند وسیع، ارائه سرویس‌های نوین تلویزیونی را روی شبکه‌های IP آغاز کرده‌اند.



در اکثر کشورها به علت توسعه باند وسیع و پیشرفت‌های چشمگیر در ارائه فناوریهایی چون ADSL+ 2 که توان پخش محتوای چند‌رسانه‌ای را با کیفیت بالا دارند بازار IP-TV پتانسیل بسیار خوبی برای رشد پیدا کرده است.



پخش دیجیتالی تلویزیون، ویدئو برطبق تقاضا، فیلم برطبق تقاضا که کاربران از یک" بانک فیلم" فیلم مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنند، برنامه‌ها و محتواهای ذخیره ‌شده‌ای که لزومی به مشاهده بهنگام آنها نیست و کاربر می‌تواند آنها را دانلود و سپس مشاهده کند، سرویس‌های تلفنی گوناگون، دسترسی به اینترنت و آموزش از راه دور از جمله کاربردهای IP-TV عنوان شده که قرار است همگام با دیگر کشورها در ایران نیز راه اندازی شود.