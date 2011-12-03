به گزارش خبرنگار مهر، این برای اولین بار نیست که استقلال و باشگاه هایی امثال استقلال مقابل توهین و مصاحبه های تند بازیکنان خود کوتاه می آیند و بعد هم ادعا دارند که با بازیکن سالاری مقابله می‌کنند. مدیرانی که تنها شعار دادن علیه بازیکن سالاری در مصاحبه‌هایشان را آموخته اند و زمانی که موقع عمل فرا می رسد حاضرند تمام اعتبار یک باشگاه را فدای یک نتیجه کنند و به یک بازیکن پرخاشگر اجازه دهند به تمرینات برگردد تا تیمشان نتیجه بگیرد و جلوی مردم سرافکنده نباشند.

مجتبی جباری بارهاست که چنین رفتارهایی را از خود بروز می دهد و هر بار در مصاحبه هایی تند و البته کمی زننده مسئولان باشگاه و کادر فنی استقلال را مورد آماج حملات قرار می دهد و هر آنچه که یک مدیرعامل ملاحظه می کند و به کادر فنی اش نمی گوید را بر زبان می آورد و به راحتی مسائل فنی او را زیر سوال می برد و البته خیال آسوده ای دارد که هیچکس با او برخورد نمی کند.

در اینکه رای محرومیت مجتبی جباری براساس بازی با پرسپولیس صادر شده است هیچ شکی نیست و هر چند که مسئولان باشگاه استقلال تاکید کنند که این بازی هیچ تاثیری در این رای نداشته است اما اهالی فوتبال به خوبی می دانند که چنین نیست و مسئولان استقلال با ملاحظه کاری حاضر شده اند همه توهین ها را به جان بخرند و باشگاه بزرگی مثل استقلال با آن همه قدمت و پشتوانه مردمی را زیر سوال ببرند تا جباری برایشان در بازی با پرسپولیس بازی کند چرا که اگر او نباشد و استقلال ببازد آن وقت اوضاع بدتر از این خواهد شد که تیم صدرنشین با آن دست به گریبان است.

علی فتح الله زاده صبح روز چهارشنبه و قبل از اعلام رای مجتبی جباری به خبرنگاران گفت: "به همان اندازه که کرار اشتباه کرد مجتبی هم اشتباه داشته است. مگر آنجا نوشته بودند جباری ضربه را بزند و یا کسی به او گفت باید پشت توپ قرار بگیرد؟ باید با هر دو بازیکن برخورد شود." حالا سوال اینجاست که آیا باشگاه استقلال به یک اندازه با جباری و کرار برخورد کرده است. اگر هر دو بازیکن اشتباه کرده اند پس چرا رای آنها با هم متفاوت است؟ سابقه بداخلاقی های جباری در استقلال بیشتر است یا جاسم کرار؟ اگر هم قرار بود حکم تندتری داده شود باید به جباری داده می شد نه جاسم کرار که به مراتب تخلفاتش در استقلال کمتر از جباری است.

حکم باشگاه استقلال برای جباری حکمی برای تایید بازیکن سالاری است و قطعا این بازیکن از همین حالا خیالش راحت است که در آینده هم هرگاه خواست می تواند علیه کادر فنی و مسئولان باشگاه مصاحبه کند و بعد هم با یک عذرخواهی ساده همه چیز را درست کند. جریمه 30 میلیونی هم برای بازیکنی که سالی 500 - 600 میلیون تومان می گیرد پولی نیست که بخواهد نگران آن باشد. البته فتح الله زاده مدام تاکید می کند که این جریمه اشد مجازات برای جباری است. واقعا اشد مجازات این است؟

وقتی می بینیم که فتح الله زاده و مظلومی که حالا رای شان در قالب کمیته انضباطی منتشر شده به این راحتی فضا را برای بازیکن سالاری فراهم می کنند و با یک عذرخواهی ساده و البته بازیهای خوب برای تیم ملی! جباری را می بخشند، دیگر نمی توانیم از این دو اهل فوتبال صحبت هایی در مورد برخورد با بازیکن سالاری و ریشه کن کردن این معضل بزرگ را بپذیریم. کسانی که خود نماد "بازیکن سالار سازی" هستند دیگر نمی توانند دیگران را در این مورد سرزنش کنند و شعار مبارزه با بازیکن سالاری بدهند.