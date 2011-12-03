استفاده از ظرفیتهای مردمی در حل آسیب مواد مخدر کمک کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در شورای مبارزه با مواد مخدر استان همدان اظهار داشت: مبارزه با مواد مخدر و حل آن را از اولویت های استان همدان است.

پیریایی با تأکید بر برگزاری مداوم و منظم جلسات این شورا، افزود: مبارزه با مواد مخدر از موضوعات مهم است و باید کمیته ها با قوت بیش از پیش کارها را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه آسیب های ناشی از مواد مخدر از آسیب های خطرناک در جامعه است، گفت: رؤسای کمیته ها باید حساسیت خود را نسبت به موضوع بالا ببرند چرا که خانواده ها چشم انتظار اجرای برنامه های مسئولان هستند.

وی میزان کنترل آسیب را وابسته به شناخت دقیق، متمرکز و هدف دار از موضوع دانست و عنوان کرد: با برگزاری جلسه های متعدد و ارائه گزارش هایی از کمیته ها، همه اعضا از موضوعات مطلع می شوند و هماهنگ عمل خواهند کرد.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه در مبارزه با مواد مخدر باید جامعه هدف مشخص شود و نسبت به آن شناخت داشت، گفت: این امر در تنظیم رویکردهای مسئولان نقش به سزایی دارد.

پیریایی با بیان اینکه مطبوعات و رسانه برای پرداختن به موضوع مواد مخدر باید به سراغ سیاست گذارها بروند، تاکید کرد: مطبوعات باید آمادگی و تخصص لازم را برای طرح موضوع مواد مخدر داشته باشند.

وی ادامه داد: اطلاع رسانی باید دلسوزانه انجام شود تا وسیله تخریب دیگران نشود.

پیریایی با بیان اینکه اجازه ایجاد اختلاف در استان همدان به هیچکس داده نمی شود، گفت: باید با اعتماد به هم نشاط اجتماعی را ایجاد و به تقویت فضاهای سازنده پرداخت.

استاندار همدان مقام معظم رهبری را الگویی در تمام زمینه ها عنوان کرد و افزود: وقت گله مندی از یکدیگر نیست و باید مراقب دشمنان که در فکر ایجاد اختلاف هستند، بود.

پیریایی اظهار داشت: باید کانون های فرهنگی و تربیتی استان همدان را به سمت فطرت سوق داد تا سپر عمومی در جامعه ایجاد شود.