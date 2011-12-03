  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

کاظم زاده:

99 درصد از تعهدات اشتغال بهزیستی خراسان شمالی محقق شد

99 درصد از تعهدات اشتغال بهزیستی خراسان شمالی محقق شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی با اشاره به تعهد اشتغال برای هزار نفر از مددجویان این سازمان در سال جاری گفت: تا پایان آبان ماه 99 درصد از تعهدات این سازمان در خصوص ایجاد اشتغال محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کاظم زاده ظهر شنبه در گردهمایی بزرگ معلولین خراسان شمالی اظهار داشت: تاکنون 974 فرصت شغلی از هزار فرصت شغلی تعهد داده شده این سازمان محقق شده است.

وی تصریح کرد: 374 نفر از مددجویان این نهاد نیز جهت استفاده از تسهیلات مشاغل خانگی تشکیل پرونده داده اند واز سوی سازمان بهزیستی استان به صندوق مهر امام رضا(ع) معرفی شده اند.
 
کاظم زاده تسهیلات در نظر گرفته شده برای مشاغل خانگی را 50 میلیون ریال عنوان کرد.
 
وی در ادامه اظهار داشت: با بهرمندی 374 مددجوی معرفی شده به صندوق مهر امام رضا(ع) تا پایان سال این سازمان به 140 درصد از تعهدات خود عمل می کند.
 
مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی از میزان اعتبار اختصاص داده شده به این نهاد در راستای ایجاد مشاغل خانگی توسط مددجویان نیز انتقاد کرد و گفت: کل اعتبارات در نظر گرفته شده ایجاد مشاغل خانگی برای این سازمان 480 میلیون ریال است که در مقایسه با نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) ناچیز است.
 
کد مطلب 1475659

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها