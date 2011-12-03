طرح گازرسانی به شهر "تازه کند" اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل پیش از ظهر شنبه در این مراسم طی سخنانی با اشاره به وضعیت گازرسانی در این استان اظهار داشت: هم اکنون 99 درصد خانوار شهری استان اربیل و 41 درصد خانوار روستایی در استان تحت پوشش گازطبیعی هستند.

به گفته فیروز خدایی این میزان با بهره برداری از پروژه های گازرسانی به روستاهای در دست اجرای به 58 درصد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه هم اکنون عملیات گازرسانی به 165 روستای استان در حال اجراست، یادآور شد: این پروژه ها تا سال آینده اتمام و به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت گاز استان همچنین با اشاره به لوله گذاری و اجرای 86 کیلومتر سبکه توزیع و تغذیه برای گازرسانی به شهر تازه کند افزود: علاوه بر این دو مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز به ظرفیت 10 هزار متر مکعب در ساعت و یک مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز به ظرفیت دوهزار و 500 متر مکعب در ساعت و سه مورد ایستگاه حفاظت از زنگ احداث و نصب شده است.

وی تعداد انشعاب این پروژه را هزار و 500 مورد اعلام کرد وافزود: با تکمیل و راه اندازی این پروژه هزار 760 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

خدایی اعتبار گاز رسانی به این پروژه را 20 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی از اتمام مراحل گازرسانی به 18 روستای دیگر شهرستان پارس آباد تا پایان سال جاری خبر داد و متذکر شد: علاوه بر گازرسانی به این تعداد روستا، عملیات گازرسانی به 15 روستای دیگر این شهرستان نیز بزودی آغاز خواهد شد.

