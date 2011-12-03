حواشی استقلال ناشی از شیطنت تیمهای رقیب است!/ پرسپولیس از قهرمانی جا ماند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی شامگاه جمعه در کنفرانس پیش از بازی با شهرداری تبریز اظهار داشت: با توجه به هواداران پرشور تبریزی، بازی در تبریز همیشه و برای هر تیمی سخت است.

وی با بیان اینکه با این وجود،‌ بازیکنان خود را از نظر روحی، روانی و بدنی آماده نبرد با شهرداری کرده است افزود: استقلال شرابط خوبی دارد و حضورش در صدر جدول نشانگر این مدعا است.

مظلومی اظهار داشت: آمده ایم با پیروزی بر تیم شهرداری ضمن حفظ صدرنشینی فاصله خود را با تیمهای رقیب بیشتر کنیم.

سرمربی استقلال تهران با اشاره به وضعیت تیم حریف هم گفت: شهرداری تبریز گرچه در طول فصل همواره فراز و نشیبهای زیاده داشته اما تیمی خوب، جوان و دونده دارد که پیروزی هفته گذشته مقابل صنعت نفت آبادان روحیه بازیکنانش را دوچندان کرده است.

مظلومی با اشاره به بازی فیزیکی شهرداری تبریز در میانه میدان یادآور شد: تذکرات لازم را برای بازیکنان داده ایم تا از این ناحیه صدمه نبینیم.

وی با تاکید بر اینکه قصد دارد با برد مقابل شهرداری، ضمن دور کردن حواشی اخیر از تیم خود، دل هم هواداران استقلال را هم شاد کند افزود: برای این بازی کرار و جباری به دلیل محرومیت انضباطی و خسرو حیدری هم به دلیل مصدومیت نخواهند بود.

مظلومی در پاسخ به این سئوال که آیا آبی پوشان با توجه به دربی هفته آینده، در بازی فردای خود مقابل شهرداری محتاط کار خواهد کرد یا نه گفت: نه هرگز. ما به سه امتیاز این بازی نیاز داریم و تمام توان خود را برای مبارزه و برد به کار می بندیم بدون اینکه به بازی دربی فکر کنیم.

وی ادامه داد: پس از بازی با شهرداری 6 روز تا بازی با پرسپولیس فرصت داریم و می توانیم در این مدت تمرینها و برنامه های لازم را برای رویارویی مقابل حریف سنتی خود عملی کنیم.

مظلومی در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات اخیر پیش آمده برای استقلال اظهار داشت: یک مربی احترامش باید حفظ شود اما مربی حق اخراج ندارد و جریمه اخیر نیز توسط کمیته انضباطی صورت گرفته است.

سرمربی استقلال در پاسخ به سئوالی که وی را به عدم قاطعیت در خصوص ماجرای کرار و جباری متهم می کنند گفت: بخشش من به خاطر وساطت بزرگان تیم بوده و بدین ترتیب بنده از حق خود گذشتم اما کمیته انضباطی محرومیت اخیر را برای حفظ نظم و رعایت قوانین باشگاه اعمال کرده است.

مظلومی در اظهار نظری جالب حواشی اخیر تیمش را کار رقبای استقلال خواند و گفت: بیشتر فشارها روی بازیکنانی مانند جباری کار تیمهای رقیب است تا شرایط تیم ما را به هم بریزند!

سرمربی آبی های تهران ادامه داد: گرچه جباری تحت فشار بوده اما یک بازیکن ملی پوش و حرفه ای همیشه باید تمرکز داشته و بتواند در شرایط سخت، خود را کنترل کند!

مظلومی با اشاره به اینکه در مورد جاسم کرار، بازیکن عراقی استقلال هم هفته آینده تصمیم گیری می شود اظهار داشت: بازیکنی که در غربت است باید بیشتر تحت مراقبت کادر فنی باشد؛ لذا شرایط او را هم درک می کنم.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه یک امتیاز بازی با شهرداری برای استقلال بی ارزش است؛ هرچند بیرون از خانه باشد گفت: با توجه به کم بودن اختلاف با تیمهای رقیب، هرگونه از دست دادن امتیاز ممکن است در آینده کار ما را دشوار کند.

مظلومی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که در راه قهرمانی، کدام تیمهای این فصل را رقیب خودتان می بینید گفت: با توجه به باختی که پرسپولیس امروز در مقابل تراکتور داشت، این تیم عملا از کورس قهرمانی عقب ماند و به نظر من در این شرایط، تنها دو تیم تراکتور و سپاهان اصلی ترین مانع در رسیدن به قهرمانی خواهند بود.