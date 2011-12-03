فاضلاب بروجرد سنتی تخلیه می شود/ چاههای جذبی در کمین آبهای زیرزمینی!

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت کنونی شبکه فاضلاب شهر بروجرد موجب مشکلات زیادی در این شهرستان در ابعاد مختلف بهداشتی و زیست محیطی شده که رفع این معضل نیازمند تسریع در اختصاص اعتبارات و روند اجرای شبکه فاضلاب این شهر است.

هم اکنون بیش از 80 درصد فاضلاب شهر بروجرد به صورت سنتی دفع می شود که این امر مخاطرات جدی در زمینه آبهای زیرزمینی به دنبال دارد.

احداث چاههای جذبی فاضلاب باید بر اساس نقشه آبهای زیرزمینی باشد

یک کارشناس محیط زیست در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در جانمایی چاههای جذبی باید به اقلیم منطقه توجه ویژه ای صورت گیرد، اظهار داشت: چاههای جذبی دفع فاضلاب باید در مناطقی احداث شود که نزدیک آبهای زیرزمینی نباشد که این امر در گرو این است که ما نقشه درستی از آبهای زیرزمینی منطقه در دست داشته باشم.

عکس تزئینی است

محسن تیزهوش با بیان اینکه در لرستان و شهرستان بروجرد ما سفره های آب زیرزمینی نسبتا مطلوبی داریم، عنوان کرد: با این تفاسیر احداث چاههای جذبی در بعد گسترده می تواند مخاطرات زیست محیطی را در سطح شهر به همراه داشته باشد که این امر به اقتصاد منطقه آسیب می زند.

مخاطرات چاههای جذبی برای آبهای زیرزمینی و کشاورزی بروجرد

وی با اشاره به استفاده از آبهای زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، بیان داشت: استفاده گسترده از چاههای جذبی می تواند موجب نفوذ موادی مثل فسفر و ازت به آبهای زیریزمینی شود که در صورت استفاده در اراضی کشاورزی در زنجیره غذایی تاثیر منفی خواهد گذاشت و حیات انسانی و حیوانی را با خطرات جدی رو به رو خواهد کرد.

این فعال محیط زیست با اشاره به دیگر تبعات استفاده از چاههای جذبی برای دفع فاضلاب بیان داشت: با استمرار استفاده از این سیستم دفع فاضلاب پوشش خاک پایداری خود را و زمین حاصلخیزی خود را از دست می دهد.

آسیب جدی چاههای جذبی به بوم سازگان خاکی منطقه

تیزهوش آلودگی سفره های آب زیرزمینی را مهم ترین مخاطرات چاههای جذبی دانست و افزود: شهرستان بروجرد در حال حاضر متاسفانه شبکه جمع آوری فاضلاب ندارد و بخش عمده ای از فاضلاب به صورت چاههای جذبی دفع می شود که این امر می تواند در دراز مدت آسیب های جدی را بوم سازگان خاکی منطقه وارد کند.

وی با تاکید بر احداث شبکه های جمع آوری فاضلاب به صورت پیشرفته در این شهرستان یادآور شد: از سوی دیگر تا تکمیل شبکه فاضلاب ضروری است که از سیستم "سپتیک تانک" برای جمع آوری فاضلاب استفاده شود تا فاضلاب جذب خاک و آبهای زیرزمینی منطقه نشود.

ضرورت ارزیابی آلودگی های ایجاد شده در این بخش

این کارشناس محیط زیست همچنین پیرامون روند کنونی تخلیه چاههای جذبی و انتقال به خارج شهر نیز گفت: در این زمینه نیز باید متولیان امر با رعایت قواعد لازم نسبت به مکانیابی محل دفع فاضلاب اقدام کنند تا این کار با رعایت همه اصول زیست محیطی و بهداشتی صورت گیرد.

تیزهوش همچنین خواستار ارزیابی صحیح میزان آلودگی های ایجاد شده در طول سالهای اخیر بر اثر استفاده از سیستم فاضلاب چاههای جذبی شد و گفت: امروز هر سرزمینی به انباشته آبهای زیرزمینی خود زنده است چرا که آبهای زیرزمینی نعمتی خدادادی و تاثیرگذار در اقتصاد یک سرزمین محسوب می شود لذا باید هر اقدامی که برای حفظ این سرمایه نیاز است در دستور کار متولیان قرار گیرد تا در مواقع خشکسالی از این منابع استفاده کنیم و نگران آلوده بودن آنها نباشم.

80 درصد فاضلاب بروجرد سنتی تخلیه می شود

مدیر شرکت آبفای شهری بروجرد نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 80 درصد شبکه فاضلاب بروجرد به صورت سنتی تخلیه می شود.

حبیب الله حدادی اظهار داشت: شروع عملیات لوله گذاری و وصل انشعابات فاضلاب شهری در بروجرد از سال 84 آغاز شده و این روند تا کنون به تدریج در قسمتهایی از شهر به اجرا درآمده است.

وی به علت تاخیر در اجرای این شبکه اشاره کرد و افزود: در اجرا و تغییر سیستم فاضلاب شهری از روش سنتی به شیوه لوله گذاری و انشعاب آن مشکلاتی بر سر راه بوده که بخشی مربوط به شرکت و کمبود اعتبارات بوده و بخشی از آن نیز به اجرا نشدن خطوط فرعی در شهر برمی گردد.

اجرای شبکه های فاضلاب در دو سال آینده به مرز 70 درصد می رسد

حدادی ادامه داد: در حال حاضر عملیات لوله گذاری و وصل انشعابات فاضلاب فاز یک و دو شهرک اندیشه در حال اجراست که این بخش قبلا توسط یک پیمانکار با حدود 80 درصد کار تا به اینجا پیشرفت داشته و در حال حاضر به پیمانکار جدید واگذار شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود عملیات لوله گذاری و وصل انشعاب فاضلاب شهری بروجرد که به طور تدریجی در مناطق مختلف شهر در حال اجرا است، ظرف دو سال آینده حدود 70 درصد انجام شود.

مدیرعامل شرکت آبفای شهری بروجرد یادآور شد: این پروژه تا کنون 570 میلیون تومان هزینه در برداشته است.