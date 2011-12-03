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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۹

مرزبانی:

20 واحد صنفی در کرمانشاه پلمپ شد

20 واحد صنفی در کرمانشاه پلمپ شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: پلمپ 20 واحد صنفی متخلف و توقف 54 دستگاه وسیله نقلیه متخلف، از جمله اقدامات مجموعه انتظامی شهرستان کرمانشاه طی 48 ساعت گذشته بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "حسین مرزبانی"، در تشریح عملکرد یگانهای تابعه آن فرماندهی طی 48 ساعت گذشته، از پلمپ 20 واحد صنفی متخلف و دستگیری 20 سارق خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در ادامه از کشف 2 گرم کراک، 4 گرم هروئین ، 28 گرم شیشه ، 2 گرم حشیش ، 42 گرم تریاک و مشتقات مربوطه، 531 حلقه "سی دی" غیر مجاز، 90 حبه قرص روانگردان و 172 عدد قلیان به عنوان دیگر دستاوردهای انتظامی شهرستان کرمانشاه طی مدت مذکور یاد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: طی 48 ساعت گذشته، 54 دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل 25 دستگاه خودرو و 29 دستگاه موتورسیکلت نیز متوقف شده و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ هدایت شدند.
 

کد مطلب 1475670

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