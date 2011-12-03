20 واحد صنفی در کرمانشاه پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "حسین مرزبانی"، در تشریح عملکرد یگانهای تابعه آن فرماندهی طی 48 ساعت گذشته، از پلمپ 20 واحد صنفی متخلف و دستگیری 20 سارق خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در ادامه از کشف 2 گرم کراک، 4 گرم هروئین ، 28 گرم شیشه ، 2 گرم حشیش ، 42 گرم تریاک و مشتقات مربوطه، 531 حلقه "سی دی" غیر مجاز، 90 حبه قرص روانگردان و 172 عدد قلیان به عنوان دیگر دستاوردهای انتظامی شهرستان کرمانشاه طی مدت مذکور یاد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: طی 48 ساعت گذشته، 54 دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل 25 دستگاه خودرو و 29 دستگاه موتورسیکلت نیز متوقف شده و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ هدایت شدند.

