ابوالفضل همچنان در صدر آمار نامهای محبوب یزدیها قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد طباطبائی با اشاره به تغییر ملموس و محسوس فرهنگ نام گزینی ایرانیان در سالهای اخیر اظهار داشت: استان یزد از جمله استانهایی است که اسامی مذهبی همچنان در صدر نامهای انتخابی والدین است.

وی بیان داشت: انتخاب نام، نقطه طلایی شروع زندگی یک فرد است که چه بسا در شکل دهی شخصیت اجتماعی آن فرد نیز تاثیرگذار باشد.

مدیرکل ثبت احوال استان یزد آمار فراوانی انتخاب نام نوزادان یزدی را در یک سال گذشته این گونه ارائه کرد: ابوالفضل با 828 انتخاب در صدر، امیرحسین با 613 انتخاب در رتبه سوم، حسین با 294 فراوانی در جایگاه هشتم، محمدحسین با 230 انتخاب در رتبه یازدهم، امیرعباس با 168 مورد فراوانی در جایگاه دوازدهم، علی اصغر با 167 مورد انتخاب در رتبه سیزدهم، علی اکبر با 65 انتخاب در جایگاه سی و ششم و عباس با فراوانی انتخاب 33 در رتبه هفتاد و یکم جدول انتخاب نام نوزادان قرار دارند.

طباطبایی، 20 نام اول این جدول را به این ترتیب ارائه کرد: ابوالفضل، امیرعلی، امیرحسین، امیرمحمد، علی، محمد، علیرضا، حسین، محمد طاها، محمدمهدی، محمدحسین، امیرعباس، علی اصغر، مهدی، امیر رضا، محمد امین، محمد رضا، محمد یاسین، محمد جواد و محمد صالح.