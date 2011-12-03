عباسعلی وفایی، رئیس این همایش با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: حدود 200 مقاله از استادان زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های کشور و حدود 50 مقاله هم از استادان این رشته در خارج از کشور به دبیرخانه همایش رسیده است.

به گفته رئیس شورای گسترش زبان و ادب فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این مقالات هم اکنون از سوی کمیته‌ای متشکل از غلامحسین غلامحسین زاده، کورش صفوی، منوچهر اکبری، عباسعلی وفایی، نعمت‌الله ایران‌زاده، ابراهیم خدایار و رضامراد صحرایی در حال داوری است.

رئیس همایش «گسترش زبان فارسی؛ چشم‌انداز، راهکارها و موانع» زمان و مکان برگزاری نخستین دوره آن را 28 و 29 دی‌ماه در دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد.

وفایی، هدف از برگزاری این همایش را برخلاف مجمع بین‌المللی استادان زبان فارسی - که هر دوسال یک بار برگزار می‌شود - بررسی تخصصی و علمی موضوع مهم گسترش زبان فارسی عنوان کرد.

برخی از محورهای علمی این همایش عبارتند از: ملاحظات طراحی برنامه درسی ملی برای ترویج زبان فارسی، نقد و بررسی فرآیند سیاستگزاری و برنامه‌ریزی آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان، راهبردهای آموزش زبان دوم (خارجی) و نقش آنها در ارتقاء کیفی آموزش مهارت‌های زبان فارسی، راهکارهای ترویج فرهنگ و ادب پارسی از طریق آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان، ارزیابی تحلیلی عملکرد مراکز آموزش زبان فارسی و نقش دفاتر رایزنی فرهنگی ایران در ترویج این زبان.