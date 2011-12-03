کلیات طرح ارزیابی فنی پیمانکاران و مشاوران آب و فاضلاب تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود میوه چی صبح شنبه در بازدید از شرکت مشاوره طوس آب مشهد اظهارکرد: براساس این طرح همه پیمانکاران و مشاوران آب و فاضلاب در کشور مورد ارزیابی فنی قرار می گیرند.

وی بیان کرد: با این ارزیابی بانک اطلاعات مشاوران و پیمانکاران دارای صلاحیت فنی و تخصصی مورد تایید شرکت آب و فاضلاب در کشور ایجاد می شود.

میوه چی افزود: با شکل گیری بانک مذکور شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به همکاری با پیمانکاران و مشاورانی خواهند بود که در این بانک قرارگیرند.

وی همچنین از انتشار لیست پیمانکاران و مشاوران آب و فاضلاب دارای صلاحیت فنی در استانهای کشور خبر داد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: براساس بررسی های اولیه 140 مشاور و پیمانکار در کشور با مجموعه های مختلف آبفا همکاری می کنند.

میوه چی افزود: همچنین 35 شرکت مهندسی آب که با آبفای کشور همکاری می کنند مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: ارزیابی از مراکز مشاوره آب باعث می شود تا امکانات و تجهیزات آن مورد ارزیابی قرار گرفته و این خود به کاهش هزینه های آبفا کمک می کند.

وی اظهار داشت: کار ارزیابی از شرکتهای مهندسی آب کشوراز مشهد آغاز شده و در مدت یک سال و نیم کلیه مراکز ارزیابی مستقیم می شوند.

این مسئول با بیان اینکه خراسان رضوی از ظرفیت بالایی در بخش آب و فاضلاب برخوردار است، تصریح کرد: خراسان رضوی در ردیف پنج استان برتر کشور قرار دارد.