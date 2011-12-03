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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

آیت الله دری نجف آبادی:

دست فتنه گران باید از انتخابات آتی کشور قطع شود

دست فتنه گران باید از انتخابات آتی کشور قطع شود

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: دست فتنه گران و ایادی آنان باید از انتخابات آتی پیش روی کشور قطع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر شنبه در این همایش افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی برای حضور نمایندگان صدیق مردم در یک مرجع تصمیم ساز است و نباید اجازه داد آدمهای فاسد سرنوشت مردم رابه دست بگیرند.

وی در بخش دیگر سخنان خود ضمن گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت: مبارزه با منکرات در جامعه  نیازمند مجاهدت همه جانبه و فداکاری در این راه است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک افزود: دشمنان کوردل انقلاب اسلامی ایران همواره با فتنه گری علیه این نظام سعی بر پیاده کردن اهداف شوم خود داشته و دارند،  امر مهمی که باید با مجاهدت همه جانبه مردم و مسئولین مانع از تحقق آن شویم.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با تاکید بر ضرورت احیای امربه معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: کسانی که مسئولیت اجتماعی دارند وظیفه ای بس خطیر تر در این حوزه عهده دارند.

وی بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر باید در همه بخشهای مختلف اعم از دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و آموزشی محقق شود تا بتوانیم الگویی از یک جامعه اسلامی در این بخش به دنیا معرفی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه با اشاره به موقعیت استان مرکزی در کشور گفت: باید با همتی مردانه استان مرکزی را به کانون نور، حکمت و معرفت تبدیل کرد.

کد مطلب 1475676

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