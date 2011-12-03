4 هزار قطعه جوجه در کرمانشاه در آتش سوختند

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته، در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره آتش سوزی در یک واحد مرغداری در محدوده استحفاظی پاسگاه "سر فیروزآباد" شهر کرمانشاه، بلافاصله ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، با حضور ماموران در محل و در بررسیهای انجام شده مشخص شد، به علت نشت گازوئیل از یک دستگاه بخاری، ساختمان یک واحد مرغداری دچار حریق شده و در اثر این حادثه تعداد 4 هزار قطعه جوجه 50 روزه در آتش سوخته اند .

این گزارش حاکی از آن است که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.