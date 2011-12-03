سودهای بانکی برای صنعتگران سنگین است/ رونق واردات نسبت به صادرات در کشور

سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صنعتگران و معدنکاران سود چندانی از تولیدات خود نمیبرند که بتواند پاسخگوی این فشارها باشند.
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی با مشکلات پرداخت بیمه کارگران، تامین نشدن نیازهای مالی، فشارهای قوانین، رقابتهای ناسالم و بسیاری موارد دیگر روبه رو هستند.
سهل آبادی در ادامه اظهار داشت: بهره بانکها در دیگر کشورها مانند چین دو تا سه درصد است اما در کشور ما این بهره در موارد حداقلی به حداقل 18 درصد میرسد.
واردات نسبت به صادرات در کشور رونق گرفته است
وی با اشاره به رونق واردات نسبت به صادرات در کشور گفت: یکی از دلایل وضعیت تاسف بار سه برابر شدن واردات به کشورمان نسبت به صادرات را میتوان بالا بودن بهره بانکها دانست که تامین منابع مالی تولید کنندگان را با هزینه بالا همراه میکند.
سهل آبادی همچنین با اشاره به سال جهاد اقتصادی یادآور شد: نامگذاری سال جاری همت و عزمی جدی در سیستمهای دولتی و خصوصی را طلب میکند که انتظار میرود در این روزهای پایانی موثرترین تغییرات در وضعیت اقتصادی، صنعتگران و معدنکاران کشور محقق شود.
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