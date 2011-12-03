به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته پنجم و پایانی دور رفت مسابقات لیگ برتر دانش‌آموزی کشور، تیم فوتسال دانش‌آموزی لرستان مهمانش تیم بوشهر را مغلوب کرد.

تیم دانش‌آموزی لرستان که هفته قبل در کرمان برابر میزبانش به برتری دو بر یک دست یافته بود، این هفته نیز موفق عمل کرد و در حالی که در ورزشگاه شهید توکل مصطفی‌زاده خرم‌آباد میزبان تیم بوشهر بود، این تیم را با نتیجه 7 بر صفر در هم کوبید تا با کسب 7 امتیاز از 4 بازی پس از فارس در رتبه دوم جدول رده‌بندی گروه جنوب این رقابت‌ها قرار گیرد.

برای تیم دانش‌آموزی لرستان مهدی آزادی، سجاد بابایی، محمد بیرانوند، نیما محمدی‌محتشم، پوریا احمدی، امیرحسین رشنو، محمدرضا احمدی‌پورعسکری، سروش دهنوی، نوید هادیان‌حسن‌گاویار، علی‌رضا رضایی، آرمان خوشیار، مسلم اولادقباد به مربیگری داوود حسنوند و سرپرستی فرشاد نادری به میدان رفتند.