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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

آذرماه امسال ؛

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی برگزار می‌شود

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی برگزار می‌شود

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته تهران با حضور 90 شرکت خارجی از 21 کشور دنیا 28 آذرماه در تهران آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکوسخن در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به برگزاری هجدهمین نمایشگاه چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته در آذرماه امسال در تهران گفت: این نمایشگاه به رغم فضای تبلیغی ناشی از تحریم‌ها و رکود حاکم بر بازار، از استقبال خوب شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی برخوردار است، به نحوی که به لحاظ متراژ 1500 مترمربع بر فضای داخلی و 600 مترمربع بر فضای خارجی افزوده شده است.

رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران افزود: این نمایشگاه با مشارکت 90 شرکت خارجی از 21 کشور دنیا و 420 شرکت داخلی برگزار می‌شود و فرصتی برای ارایه توانمندی‌ها، رشد و پویایی این صنعت مادر چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی نسبت به سال‌های گذشته فراهم کرده است و رونق و بالندگی هرچه بیشتر این صنعت را برای دستیابی به جایگاه واقعی و بایسته خود، موجب خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر ورود ماشین‌آلات چاپ از چین تصریح کرد: متاسفانه صنعت چاپ و بسته‌بندی به دلیل مشکلات مالی و کمبود منابع و تسهیلات بانکی با تحلیل و نبود زیرساختهای فنی مناسب روبرو است و این عدم توانایی و بی‌توجهی به ضرورت نوسازی این صنعت موجب شده تا اعضای صنعت چاپ در برهه‌ای از زمان به ورود ماشین‌آلات دست دوم و دست چندم مبادرت کنند.

نیکوسخن گفت: این شرایط علاوه بر صرف هزینه بخش قابل توجهی ارز، مانع پیشرفت این حوزه متناسب با تحولات و نیازهای روزافزون کشور شده است.

وی اظهار داشت: به رغم ارایه نظرات کارشناسی و هشدارهای متعدد و مکرر به دست‌اندرکاران حوزه صنعت چاپ در دولت، اعلام می‌کنم که در صورت ادامه بی‌توجهی مسئولان به این صنعت و تاخیر در فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای ورود تکنولوژی به روز و ارائه تسهیلات لازم برای نوسازی صنعت چاپ، این حوزه به زودی با بحران جدی مواجه خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران گفت: روشن نبودن حوزه نظارت دولتی بر تشکل‌های صنفی یکی از ضروری‌ترین موضوعات مطرح فی‌مابین این تشکل‌ها با دولت است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حوزه چاپ و بسته‌بندی در کشور، متولیان متعدد با سلایق و نقطه نظرات کارشناسی متفاوت و بعضا ناهمگون سروکار دارد، این تولیت علاوه بر برخی حوزه‌ها و دستگاهها، به طور خاص در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تجلی دارد، به نحوی که وزارت فرهنگ ناظر بر مسائل سیاستی، امنیتی و فرهنگی و گاهی اوقات فنی و تکنولوژیکی است و وزارت صنعت، بر پشتیبانی و ورود تجهیزات و ماشین‌آلات و فعالیت صنفی نظارت دارد.

نیکوسخن ابراز امیدواری کرد: تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از کارشناسان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌‎های صنفی و صنعتی حوزه چاپ مسائل و مشکلات این بخش رفع شود.

وی همچنین با اشاره به زمان برگزاری نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در طول برگزاری 4 روزه خود، از ساعت 9 صبح تا 16 پذیرای عموم علاقمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود و علاوه بر شرکتهای صاحب نام داخلی از کشورهای آلمان، ایتالیا، ژاپن، اتریش، لهستان، انگلستان، امریکا، هلند، کره جنوبی، ترکیه، چین، سوئیس، امارات متحده عربی، عربستان، فرانسه، سوئد، اندونزی، تونس و تایوان نیز حضور دارند تا آخرین توانمندی‌ها و تکنولوژی روز را ارایه کنند.

نیکوسخن متراژ کل نمایشگاه را بیش از 40 هزار مترمربع دانست و گفت: از این میزان 16 هار مترمربع فضای مفید سرپوشیده نمایشگاهی در قالب 11 سالن اصلی است که دو هزار مترمربع آن، به شرکت‌های خارجی و 14 هزار مترمربع آن به شرکتهای داخلی اختصاص یافته است.

کد مطلب 1475695

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