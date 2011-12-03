به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکوسخن در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به برگزاری هجدهمین نمایشگاه چاپ، بستهبندی و ماشینآلات وابسته در آذرماه امسال در تهران گفت: این نمایشگاه به رغم فضای تبلیغی ناشی از تحریمها و رکود حاکم بر بازار، از استقبال خوب شرکتکنندگان داخلی و خارجی برخوردار است، به نحوی که به لحاظ متراژ 1500 مترمربع بر فضای داخلی و 600 مترمربع بر فضای خارجی افزوده شده است.
رئیس اتحادیه صنف چاپخانهداران افزود: این نمایشگاه با مشارکت 90 شرکت خارجی از 21 کشور دنیا و 420 شرکت داخلی برگزار میشود و فرصتی برای ارایه توانمندیها، رشد و پویایی این صنعت مادر چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی نسبت به سالهای گذشته فراهم کرده است و رونق و بالندگی هرچه بیشتر این صنعت را برای دستیابی به جایگاه واقعی و بایسته خود، موجب خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر ورود ماشینآلات چاپ از چین تصریح کرد: متاسفانه صنعت چاپ و بستهبندی به دلیل مشکلات مالی و کمبود منابع و تسهیلات بانکی با تحلیل و نبود زیرساختهای فنی مناسب روبرو است و این عدم توانایی و بیتوجهی به ضرورت نوسازی این صنعت موجب شده تا اعضای صنعت چاپ در برههای از زمان به ورود ماشینآلات دست دوم و دست چندم مبادرت کنند.
نیکوسخن گفت: این شرایط علاوه بر صرف هزینه بخش قابل توجهی ارز، مانع پیشرفت این حوزه متناسب با تحولات و نیازهای روزافزون کشور شده است.
وی اظهار داشت: به رغم ارایه نظرات کارشناسی و هشدارهای متعدد و مکرر به دستاندرکاران حوزه صنعت چاپ در دولت، اعلام میکنم که در صورت ادامه بیتوجهی مسئولان به این صنعت و تاخیر در فراهم نمودن زمینههای مناسب برای ورود تکنولوژی به روز و ارائه تسهیلات لازم برای نوسازی صنعت چاپ، این حوزه به زودی با بحران جدی مواجه خواهد شد.
رئیس اتحادیه صنف چاپخانهداران گفت: روشن نبودن حوزه نظارت دولتی بر تشکلهای صنفی یکی از ضروریترین موضوعات مطرح فیمابین این تشکلها با دولت است.
وی ادامه داد: در حال حاضر حوزه چاپ و بستهبندی در کشور، متولیان متعدد با سلایق و نقطه نظرات کارشناسی متفاوت و بعضا ناهمگون سروکار دارد، این تولیت علاوه بر برخی حوزهها و دستگاهها، به طور خاص در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تجلی دارد، به نحوی که وزارت فرهنگ ناظر بر مسائل سیاستی، امنیتی و فرهنگی و گاهی اوقات فنی و تکنولوژیکی است و وزارت صنعت، بر پشتیبانی و ورود تجهیزات و ماشینآلات و فعالیت صنفی نظارت دارد.
نیکوسخن ابراز امیدواری کرد: تشکیل کارگروه ویژهای متشکل از کارشناسان وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و تشکلهای صنفی و صنعتی حوزه چاپ مسائل و مشکلات این بخش رفع شود.
وی همچنین با اشاره به زمان برگزاری نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در طول برگزاری 4 روزه خود، از ساعت 9 صبح تا 16 پذیرای عموم علاقمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود و علاوه بر شرکتهای صاحب نام داخلی از کشورهای آلمان، ایتالیا، ژاپن، اتریش، لهستان، انگلستان، امریکا، هلند، کره جنوبی، ترکیه، چین، سوئیس، امارات متحده عربی، عربستان، فرانسه، سوئد، اندونزی، تونس و تایوان نیز حضور دارند تا آخرین توانمندیها و تکنولوژی روز را ارایه کنند.
نیکوسخن متراژ کل نمایشگاه را بیش از 40 هزار مترمربع دانست و گفت: از این میزان 16 هار مترمربع فضای مفید سرپوشیده نمایشگاهی در قالب 11 سالن اصلی است که دو هزار مترمربع آن، به شرکتهای خارجی و 14 هزار مترمربع آن به شرکتهای داخلی اختصاص یافته است.
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