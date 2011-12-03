اخبار کوتاه ورزشی از لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، از سری رقابت‌های لیگ برتر فوتسال استان لرستان تیم شن‌سا توانست در یک بازی خانگی و با برتری قاطع ۳ بر صفر مقابل کهمان الشتر به پیروزی برسد تا با کسب این نتیجه همچنان در تعقیب شاهین کوهدشت صدر نشین باشد.

در این مسابقه که در سالن شهید سبزی‌پرور خرم آباد برگزار شد شن‌سا توانست با دو گل رضا بیرانوند و یک گل اسماعیل رشنو مقابل مهمان الشتری خود به پیروزی برسد تا با ۱۶ امتیاز همچنان در رده دوم جدول باقی بماند.

در این مسابقه بازیکنان تیم شن‌سا بسیار هماهنگ تر از گذشته ظاهر شدند و بازیکنان خوبی همچون احمد فلاح، یحیی جمشیدی و سید حسن موسوی توانستند با استفاده از تجربه بالای خود به زیبایی بازی را به نفع خود اداره کنند.

رضا بیرانوند کاپیتان با تجربه شن‌سا نیز که محرومیت یک جلسه‌ای خود را پشت سر نهاده بود با به ثمر رساندن دو گل یک بار دیگر بازگشت خود را به دوران اوج نوید داد.

همچنین در قالب این رقابت ها اندیشه بروجرد مغلوب شاهین جوان کوهدشت شد و دو تیم سایپا خرم آباد و فجر شهید موسوی به نتیجه تساوی رضایت دادند.

در این مسابقات الکتریکی فروغی دورود در مقابل هیئت فوتبال نور آباد شکست خورد و یافته چگنی از سد بوژان خرم آباد گذشت. مسابقه بانک سپه بروجرد و مقاومت الیگودرز نیز ناتمام باقی ماند.

مسابقات شطرنج دانش‌آموزان مقطع ابتدایی دورود پایان یافت

مسابقات شطرنج دانش‌آموزان دورود در مقطع ابتدایی پسران با شرکت 35 شطرنج‌باز از 9 آموزشگاه به مدت یک روز در کانون امام علی(ع) این شهرستان برگزار شد.

در پایان این مسابقات که در 5 دور به روش سوئیسی زیر نظر مجید کرامتی‌مقدم مسئول برگزاری این مسابقات به انجام رسید، امیرحسین ماکیانی، مهدی درمیانی، حسین درویشی و علی عبدی به ترتیب اول تا چهارم شدند.

در قسمت تیمی نیز مدارس خیر تبریزی، صداقت و امام رضا(ع) عنوان‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

مسابقات بسکتبال آموزشگاه‌های بروجرد برگزار شد

دراین رقابت‌ها که با حضور 5 تیم در سالن شهدای دانش‌آموز بروجرد برگزار شد، تیم‌های دبستان‌های امید انقلاب، شهید نیازی و معرفت عنوان‌های اول تا سوم را کسب کردند.