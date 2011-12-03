امر به معروف و نهی از منکر با خشونت محقق نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصراللهی ظهر شنبه با بیان این مطلب در همایش امر به معروف و نهی از منکر ادارات و کارخانجات استان مرکزی افزود: آمران به معروف وناهیان از منکر نباید با توسل به خشونت تصویری ناخوشایند از " امربه معروف و نهی از منکر "در بین افراد جامعه ایجاد کنند.

وی ادامه داد: فضای امر به معروف و نهی از منکر با مدارا کردن تلطیف یافته و موجبات تبیین این فرهنگ غنی درجامعه می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی تاکید کرد: باید با رعایت عدالت و پرهیز از افراط و تفریط در اجرای فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر بستر تبیین فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر درجامعه اسلامی را فراهم کرد.

ابوالقاسم نصراللهی بیان داشت: عده ای با ناآگاهی و بی توجهی زمینه های اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه از بین می برند.

وی با بیان اینکه احیای امربه معروف و نهی از منکردر جامعه نیازمند یک حرکت جهادی است گفت: باید با بهره گیری از فرهنگ جهادی که همواره موجبات موفقیت نظام را فراهم کرده زمینه احیای بیش ازپیش امربه معروف و نهی از منکر را در جامعه فراهم کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی نظم و رعایت آن را یکی از معروفهای بزرگ برشمرد وگفت: باید با امر به رعایت نظم نهایت استفاده را از زمان که طلای ناب است ببریم.

نصراللهی با انتقاد از تاخیر مدیران و کارشناسان درجلسات اداری بیان داشت: هر دقیقه تاخیر اعضای یک جلسه زمانی را برای اخذ تصمیمات مهم از مجموعه کاری می گیرد که باید گوشزد آن به عنوان یک منکر در امر به معروف ونهی از منکر مورد توجه قرار بگیرد.