به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام امین نصیری‌پور هدف از اصلاح برنامه درسی دوره عمومی " سطح دو ، کارشناسی" حوزه‌های علمیه خواهران را پاسخگویی به نیازهای نظام اسلامی و امت اسلامی و تربیت عالمان و پژوهشگران دینی در حوزه‌ها و سطوح مختلف علوم اسلامی و انسانی برشمرد و اظهار داشت: در این کار، انطباق برنامه درسی با مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و دیدگاه‌های امام راحل، رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید مورد توجه قرار دارد و ویژگی‌های زمانی و مکانی فراگیران و موقعیت‌های ملی و فراملی مد نظر قرار دارد.



وی ادامه داد: پیش‌بینی تحقق این اصلاح در دو بعد صورت گرفته است که شامل تعمیق پایه‌های علمی مورد نیاز رشته‌های علمی سطح سه و چهار و گرایشی و تخصصی شدن دوره عمومی می‌شود.



مسئول دفتر برنامه‌ریزی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران افزود: در صورتی که هر یک از این دو شیوه به تصویب برسد، دوره عمومی بر اساس آن مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.



وی با این حال افزود: حفظ اصالت‌های آموزشی حوزوی مانند مباحثه و تفکرمحوری از جمله ویژگی‌هایی است که در اصلاح برنامه درسی مورد لحاظ قرار خواهد گرفت.



حجت‌الاسلام نصیری‌پور یادآور شد: دفتر برنامه‌ریزی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران در این راستا اقدام به ارزیابی برنامه درسی دوره عمومی، نظرخواهی از کارشناسان و متفکران حوزوی و ارائه پیشنهاد اهداف کلان نظام آموزشی کرده است.



وی با اشاره به روند اجرای این اصلاحیه گفت: طرح اصلاح برنامه درسی دوره عمومی حوزه‌های علمیه خواهران باید ابتدا در شورای برنامه‌ریزی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به تصویب برسد و سپس به منظور تصویب به شورای عالی حوزه‌های علمیه ارائه شود که این طرح هم‌اکنون آماده ارائه به شورای عالی حوزه‌های علمیه است.

