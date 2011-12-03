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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

در صورت تصویب در شورای عالی/

برنامه درسی دوره عمومی حوزه‌های علمیه خواهران اصلاح می‌شود

برنامه درسی دوره عمومی حوزه‌های علمیه خواهران اصلاح می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر برنامه‌ریزی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران گفت: اصلاح برنامه درسی دوره عمومی حوزه‌های علمیه خواهران در دستور کار قرار دارد و آماده ارائه به شورای عالی حوزه‌های علمیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام امین نصیری‌پور هدف از اصلاح برنامه درسی دوره عمومی " سطح دو ، کارشناسی" حوزه‌های علمیه خواهران را پاسخگویی به نیازهای نظام اسلامی و امت اسلامی و تربیت عالمان و پژوهشگران دینی در حوزه‌ها و سطوح مختلف علوم اسلامی و انسانی برشمرد و اظهار داشت: در این کار، انطباق برنامه درسی با مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و دیدگاه‌های امام راحل، رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید مورد توجه قرار دارد و ویژگی‌های زمانی و مکانی فراگیران و موقعیت‌های ملی و فراملی مد نظر قرار دارد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی تحقق این اصلاح در دو بعد صورت گرفته است که شامل تعمیق پایه‌های علمی مورد نیاز رشته‌های علمی سطح سه و چهار و گرایشی و تخصصی شدن دوره عمومی می‌شود.

مسئول دفتر برنامه‌ریزی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران افزود: در صورتی که هر یک از این دو شیوه به تصویب برسد، دوره عمومی بر اساس آن مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.

وی با این حال افزود: حفظ اصالت‌های آموزشی حوزوی مانند مباحثه و تفکرمحوری از جمله ویژگی‌هایی است که در اصلاح برنامه درسی مورد لحاظ قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام نصیری‌پور یادآور شد: دفتر برنامه‌ریزی آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران در این راستا اقدام به ارزیابی برنامه درسی دوره عمومی، نظرخواهی از کارشناسان و متفکران حوزوی و ارائه پیشنهاد اهداف کلان نظام آموزشی کرده است.

وی با اشاره به روند اجرای این اصلاحیه گفت: طرح اصلاح برنامه درسی دوره عمومی حوزه‌های علمیه خواهران باید ابتدا در شورای برنامه‌ریزی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به تصویب برسد و سپس به منظور تصویب به شورای عالی حوزه‌های علمیه ارائه شود که این طرح هم‌اکنون آماده ارائه به شورای عالی حوزه‌های علمیه است.
 

کد مطلب 1475701

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