ذبح دام ها در معابر اشکال شرعی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام علی حیدری، اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام تاسوعا و عاشورا و اجرای سنت حسنه ذبح نذورات در این روزها همشهریان باید به نکات بهداشتی و شرعی توجه کنند.

وی با بیان اینکه هنگامی که دام در جلوی دستجات عزاداری کشتار‌ می شود، موجب جاری شدن خون در معابر و کف خیابان‌ ها و موجب ضرر و زیان بهداشتی برای مردم شده و شرعا این خون نجس است، افزود: این امر موجب آلوده و نجس شدن کفش و لباس و حتی پای کسانی که به صورت برهنه عزاداری می‌ کنند می ‌شود.

به گفته وی این نجاست همراه با عزاداران به داخل مساجد و تکیه ‌ها آورده شده و این مکان‌ها هم نجس می ‌شوند و قطعا برای اجرای مراسمی که در آن شرعا پاک بودن لباس از واجبات است مشکلات شرعی ایجاد می ‌شود.

حجت ‌الاسلام حیدری با بیان اینکه برخی از افرادی که عمل ذبح را انجام می ‌دهند آشنایی کامل به ذبح شرعی ندارند و این مسئله سبب فعل حرام نیز می شود، بیان کرد: عمل ذبح باید رو به قبله انجام شود اما متاسفانه گاهی فردی که عمل ذبح را انجام می ‌دهد حیوان را به سمت دسته عزاداری قربانی می کند که این مسئله حرام بوده و در شرعی بودن ذبح اشکال وارد می کند.

وی ادامه داد: با توجه به رسالت اداره کل دامپزشکی استان و دفتر نمایندگی ولی فقیه در این اداره کل، شرایط در تاسوعا و عاشورا امسال جهت ذبح بهداشتی و شرعی دام ‌ها در کشتارگاه‌ ها فراهم شده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره‌ کل دامپزشکی خراسان جنوبی در پایان از شهروندان خواست: تا در ایام عزادای از ذبح نذورات خود در معابر عمومی جدا خوداری کرده و دام را به کشتارگاه منتقل کنند.