  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

با امضاء طوماری/

2 هزار دانشجوی خرم آبادی از جنبش "وال استریت" حمایت کردند

2 هزار دانشجوی خرم آبادی از جنبش "وال استریت" حمایت کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد خرم‌آباد از امضای طومار توسط دو هزار دانشجوی این دانشگاه در حمایت از جنبش وال‌استریت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مرادی در این رابطه اظهار داشت: طومار 300 متری در حمایت از جنبش وال استریت آمریکا توسط بیش از 2000 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد خرم آباد امضا شد.

وی افزود: این طومار همزمان با روز دانشجو در 16 آذرماه به منظور جمع آوری امضای دانشجویان در حمایت از جنبش وال استریت آمریکا به سایر دانشگاه های استان لرستان ارسال خواهد شد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد خرم‌آباد بیان داشت: پیش بینی شده است که در حمایت از این جنبش 5000 امضای دانشجویی در لرستان جمع آوری شود.

مرادی جنبش وال استریت را نقطه عطفی در بیداری مردم آمریکا در برابر جفای لیبرال دموکراسی دانست و گفت: حمایت از این جنبش رسالتی است که جنبش دانشجویی باید پرچمدار آن باشد.

کد مطلب 1475708

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها