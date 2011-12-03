2 هزار دانشجوی خرم آبادی از جنبش "وال استریت" حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مرادی در این رابطه اظهار داشت: طومار 300 متری در حمایت از جنبش وال استریت آمریکا توسط بیش از 2000 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد خرم آباد امضا شد.
وی افزود: این طومار همزمان با روز دانشجو در 16 آذرماه به منظور جمع آوری امضای دانشجویان در حمایت از جنبش وال استریت آمریکا به سایر دانشگاه های استان لرستان ارسال خواهد شد.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد خرمآباد بیان داشت: پیش بینی شده است که در حمایت از این جنبش 5000 امضای دانشجویی در لرستان جمع آوری شود.
مرادی جنبش وال استریت را نقطه عطفی در بیداری مردم آمریکا در برابر جفای لیبرال دموکراسی دانست و گفت: حمایت از این جنبش رسالتی است که جنبش دانشجویی باید پرچمدار آن باشد.
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