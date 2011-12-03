"حیرانی" در مراحل پایانی فنی قرار دارد/ "حاشیه" در حاشیه قرار گرفت

امید بنکدار در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:این مجموعه هم اکنون در مراحل پایانی صداگذاری قرار داد. البته ساخت موسیقی توسط کیوان جهانشاهی به پایان رسیده است.

وی افزود: پیشنهاد ساخت دو مجموعه مستند و دو فیلم مستند بلند را در تلویزیون داریم که هنوز به مرحله تولید نرسیده اند و در حال مذاکره هستیم. به همین دلیل منتظر فراهم شدن شرایط ساخت یکی از آنها هستیم.

بنکدار درباره ساخت فیلم سینمایی "حاشیه" به عنوان سومین کار بلند سینمایی وی و کیوان علیمحمدی گفت:به دلیل ساخت پروژه هایی که قرار است در تلویزیون انجام دهیم، در حال حاضر بازنویسی فیلمنامه این فیلم آغاز نشده است و در نظر داریم ساخت آن را به سال آینده موکول کنیم.

حیرانی" داستان مردی را روایت می‌کند که پس از سال‌ها غربت نشینی برای همراهی مادربزرگ بیمارش، به ایران باز می‌گردد. غافل از این که ناگفته‌های مادربزرگ و آشنایی وی با خانواده، او را به ورطه حیرانی می‌کشاند.

ستاره اسکندری(عاطفه)، مریم بوبانی(مهربانو)، حمیدرضا پگاه(پولاد، بهرام)، شهین تسلیمی(پروین)، هادی جاوید(شوکت)، رویا جاویدنیا(زیبا)، فریبا جدیکار(عطیه)، بابک حمیدیان (ایرج)، احمد ساعتچیان (کلانی)، فریده صابری (پهلوانی)، مهرداد صدیقیان(محمد)، آزاده صمدی (تینا)، گلاره عباسی (لیلا)، آتنه فقیه نصیری (سودابه، نرگس)، بهروز قادری (سالار)، الهام کردا (گلچهر)، فرزین محدث (یوریک)، رویا میر علمی (کمالی) و فرخ نعمتی (میرقلی) از جمله بازیگران این مجموعه هستند.