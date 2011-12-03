دانشگاه آزاد کرمانشاه قهرمان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب بهرامی گفت: این مسابقات از هشتم تا یازدهم آذر ماه با حضور 65 کشتی گیر آزاد کار در قالب 15 تیم و 48 فرنگی کار در قالب 7 تیم در سالن تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرمانشاه برگزار شد.

رئیس تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه افزود: کشتی گیران واحدها و مراکز سه استان کرمانشاه، کردستان و ایلام با انجام 128 مسابقه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

بهرامی تاکید کرد: در پایان رقابتهای کشتی آزاد تیم کرمانشاه اول و تیم های صحنه و کنگاور دوم و سوم شدند و در رقابتهای فرنگی نیز تیم های کرمانشاه، سنندج و اسلام آباد غرب مقام های اول تا سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: حضور کشتی گیران مطرح و شایسته بر کیفیت این دوره از مسابقات افزوده بود.

رئیس تربیت بدنی دانشگاه آزاد دانشگاه کرمانشاه در پایان توجه به مقوله ورزش دانشجویی را در این واحد دانشگاهی بسیار جدی دانست و گفت: در نظر داریم با برنامه ریزی و توجه هرچه بیشتر، فرهنگ علم آموزی در کنار تربیت بدنی را تعمیم و ارتقا دهیم.

