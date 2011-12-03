به گزارش خبرنگار مهر، دکتر همایون هاشمی امروز شبنه در اولین نشست خبری خود که به مناسبت روز جهانی معلول برگزار شده بود، گفت: توانمندسازی مددجویان و توسعه تعاونی‌های ملی و فراگیر استانی به طوری که در هراستان یک تعاونی به ثبت برسد و همچنین تقویت خط مشاور 148 و اورژانس اجتماعی از جمله برنامه‌های 6 ماه آینده سازمان بهزیستی است.

وی افزود: افزایش سه برابری مهدهای کودک طی دو سال آینده و همچنین افزایش 20 درصدی ضریب نفوذ مهدهای کودک از دیگر برنامه‌های سازمان است.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی براساس برنامه ریزی‌های انجام شده قصد داریم طی سال آینده نرخ بروز معلولیت‌ها را در کشور به نصف برسانیم و همچنین صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی برای معلولان نیز ایجاد خواهد شد.

ساماندهی مجتمع های خدمات بهزیستی روستایی

هاشمی با اشاره به اینکه ساماندهی مجتمع‌های خدمات بهزیستی روستایی یکی دیگر از اهداف مهم ما محسوب می‌شود گفت: ساماندهی مشاغل خانگی و خدمات خرد نیز در جهت ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان انجام خواهد شد.

وی در مورد چالشهای پیش روی سازمان بهزیستی نیز گفت: کند بودن روند توانمندسازی، عدم مناسب سازی کامل محیط و همچنین فقدان پوشش بیمه‌ای جامعه در حوزه بهزیستی، عدم اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان، آسیبهای نوپدید، اعتیاد و مشکلات اجتماعی از جمله مواردی است که نیاز به توجه بیشتری دارد.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی در حال حاضر قانون سه درصد استخدام معلولان جوابگوی اشتغال آنها نیست به همین دلیل باید به 5 درصد افزایش پیدا کند.

هاشمی در خصوص مناسب سازی معابر و اماکن شهری نیز گفت: در این حوزه وضعیت خیلی مناسبی نداریم به طوری که در کل کشور کمتر از 50 درصد اماکن و معابر مناسب سازی شده است به همین دلیل در حال تعامل با ارگانهای مختلف مانند شهرداری هستیم تا بتوانیم تمامی دستگاه های دولتی را ملزم به رعایت این قانون نماییم.

وی همچنین در خصوص ایجاد صد هزار شغل برای مددجویان نیز تاکید کرد: براساس قانون مکلف هستیم برای مددجویان و معلولان تحت پوشش صد هزار شغل ایجاد نماییم به طوری که تا کنون 31 هزار شغل در سامانه اشتغال سازمان به ثبت رسیده است و از این تعداد ایجاد 44 هزار شغل مربوط به ما و مابقی آن را دستگاهها مکلف هستند با رعایت قانون 3 درصد استخدام ایجاد کنند.

افزایش اعتبارات حمل و نقل معلولان

رئیس سازمان بهزیستی در مورد ایاب و ذهاب معلولان نیز اظهار داشت: در سال جاری 100 میلیون تومان نسبت به سال گذشته افزایش اعتبار داشته‌ایم به طوری که آن را فقط به استان تهران اختصاص داده‌ایم.

وی افزود: سال گذشته چهار هزار و 700 نفر از خدمات مربوط به ایاب و ذهاب استفاده کرده‌اند اما امسال این تعداد به 5 هزار و 200 نفر افزایش پیدا کرده است.

به گفته وی، با بانک سازمان هماهنگی‌های لازم برای توزیع هزار و 200 کارت ویژه حمل نقل معلولان انجام شده که این افراد می‌توانند با ماهیانه از شارژ 50 هزار تومانی برای ایاب و ذهاب استفاده کنند.

به گفته هاشمی، در حال حاضر سه میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که دو میلیون و 100 هزار نفر آن از مستمری و مابقی از خدمات مستمر برخوردار می‌شوند.

وی در مورد پرداخت حق پرستاری به معلولان ضایعه نخاعی افزود: این افراد با توجه به معلولیت‌شان ماهانه 60 تا 120 هزار تومان حق پرستاری دریافت می‌کنند و همچنین خدمات مراقبت در منزل و بیمه‌های درمانی از دیگر خدماتی است که برای معلولان ضایعه نخاعی از سوی سازمان انجام می‌شود.

تدوین لایحه اورژانس اجتماعی

هاشمی در مورد اورژانس اجتماعی نیز گفت: با استفاده از نظر کارشناسان و همچنین تقویت جایگاه اورژانس اجتماعی در کشور و تبدیل آن به یک برنامه ملی لایحه اورژانس اجتماعی به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی به حمایت از زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و افزود:‌ در حال حاضر 55 هزار زن سرپرست خانوار از بیمه اجتماعی برخوردارند و همچنین در جهت توانمندسازی آنها 120 شغل خانگی را انتخاب و به استانها ابلاغ کرده‌ایم که هر یک با توجه به شرایط بومی خود تعدادی از این مشاغل را انتخاب و به ما اعلام کنند و در نهایت اعتباری را به عنوان تسهیلات در اختیار آنها قرار خواهیم داد.

هاشمی در مورد مسکن مددجویان نیز گفت: براساس برنامه سه ساله و تفاهمنامه میان مسن و رفاه متعهد شده‌ایم 200 هزار واحد مسکونی برای جامعه هدف خود احداث کنیم به طوری که در سال 89، 60 هزار، در سال 90، 70 هزار و در سال 91 نیز 70 هزار خانه برای مددجویان تحت پوشش ساخته خواهد شد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی قرار بود اعتباری ویژه احداث واحدهای مسکونی برای مددجویان اختصاص دهد که متاسفانه این امر اتفاق نیافتاده اما پس از پیگیری‌های صورت گرفته قول مساعد دادند که این مشکل برطرف شود.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد تحصیل رایگان مددجویان گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده قرار است معاونت راهبردی ریاست جمهوری ردیف اعتباری خاصی برای تحصیل رایگان دانشجویان تحت پوشش بهزیستی در دانشگاه‌‌ها اختصاص داده و به همین منظور اسامی افراد مشمول برنامه به این معاونت ارسال شده که به زودی از اعتبار ویژه این امر بهره مند خواهد شد.

استفاده 34 هزار مددجوی تحت پوشش از کمک شهریه تحصیلی

به گفته هاشمی، در حال حاضر 16 هزار دانشجوی معلول و همچنین 18 هزار دانشجو در حوزه اجتماعی از شهریه‌ سازمان بهزیستی برخوردار می‌شوند.

وی تاکید کرد: هم اکنون نرخ رشد در حوزه معلولان 4.6 درصد است که براساس بررسی‌های انجام شده قصد داریم آن را به 2.3 درصد در سال‌های آینده کاهش دهیم.

وی به مراکز ویژه زنان آسیب دیده در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 29 خانه سلامت در کشور فعال است که این زنان از امکانات آن بهره مند می‌شوند.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: 24 مرکز حمایت از زنان و دختران آسیب دیده، 144 مرکز مداخله در بحران، 197 مرکز خدمات اورژانس اجتماعی سیار، 37 مرکز کودک خیابانی و کار و همچنین 146 مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق در استانهای مختلف به فعالیت می‌پردازند.

وی در مورد فعالیت وسایل کمک توانبخشی نیز گفت: برای واردات وسایل کمک توانبخشی باید اعتباری خاص اختصاص داده شود. به همین دلیل در حال برنامه ریزی در این حوزه هستیم.

هاشمی در مورد بازنشستگی پیش از موعد معلولین گفت: در این خصوص با سازمان تامین اجتماعی رایزنی‌های لازم را انجام داده‌ایم و قرار شده تامین اجتماعی در لایحه بودجه خود منابعی را برای بازنشستگی پیش از موعد معلولان اختصاص دهد.