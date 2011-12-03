  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

جلال زاده خواستار شد:

مشارکت واحدهای صنعتی در حفاظت از زمینهای کشاورزی و طبیعی

مشارکت واحدهای صنعتی در حفاظت از زمینهای کشاورزی و طبیعی

ارومیه- خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی بر لزوم مشارکت واحدهای صنعتی و تولیدی استان در جهت حفاظت از زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده پیش از ظهر شنبه در جریان بازدید از واحدهای صنعتی ارومیه، خواستار حضور واحد های صنعتی در شهرکهای صنعتی برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به زمینهای کشاورزی و حفظ منابع طبیعی شد.

وی ضمن تاکید بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی در راستای حل مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی، بیان داشت: حل مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و تقویت آنان از جمله اهداف بازدیدهای دوره از حوزه صنعت و بازرگانی است.

استاندار آذربایجان غربی در این بازدیدها بر رفع موانع بانکها و واحدهای صنعتی استان و توجه به بازارهای هدف بر اساس اصول بازاریابی نوین تاکید کرد و اظهار داشت: لزوم بازاریابی صحیح و بازارهای هدف باعث کاهش هزینه تولید و افزایش فروش محصولات بومی استان می شود.

جلال زاده در ادامه سخنان خود همچنین از روند بررسی 30 پروژه اقتصادی استان برای دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی خبر داد.

استاندار آذربایجان غربی به همراه معاون برنامه ریزی، مدیر کل دفترهماهنگی امور اقتصادی و مدیران عامل بانکها از واحد های تولید مواد شوینده و بهداشتی، کاشی و سرامیک و صنایع تبدیلی و آبمیوه حضور یافت و ضمن بررسی مسایل و مشکلات‌ این واحدها، دستورهای لازم را برای رفع موانع صادر کرد.
 

کد مطلب 1475733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها