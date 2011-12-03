مشارکت واحدهای صنعتی در حفاظت از زمینهای کشاورزی و طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده پیش از ظهر شنبه در جریان بازدید از واحدهای صنعتی ارومیه، خواستار حضور واحد های صنعتی در شهرکهای صنعتی برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به زمینهای کشاورزی و حفظ منابع طبیعی شد.

وی ضمن تاکید بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی در راستای حل مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی، بیان داشت: حل مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و تقویت آنان از جمله اهداف بازدیدهای دوره از حوزه صنعت و بازرگانی است.

استاندار آذربایجان غربی در این بازدیدها بر رفع موانع بانکها و واحدهای صنعتی استان و توجه به بازارهای هدف بر اساس اصول بازاریابی نوین تاکید کرد و اظهار داشت: لزوم بازاریابی صحیح و بازارهای هدف باعث کاهش هزینه تولید و افزایش فروش محصولات بومی استان می شود.

جلال زاده در ادامه سخنان خود همچنین از روند بررسی 30 پروژه اقتصادی استان برای دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی خبر داد.

استاندار آذربایجان غربی به همراه معاون برنامه ریزی، مدیر کل دفترهماهنگی امور اقتصادی و مدیران عامل بانکها از واحد های تولید مواد شوینده و بهداشتی، کاشی و سرامیک و صنایع تبدیلی و آبمیوه حضور یافت و ضمن بررسی مسایل و مشکلات‌ این واحدها، دستورهای لازم را برای رفع موانع صادر کرد.

